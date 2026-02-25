दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने बुधवार (25 फरवरी 2026) को लेबोरेटरी अटेंडेंट (पोस्ट कोड 103/23) पद के लिए आयोजित टियर-I परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। डीएसएसएसबी की यह भर्ती दिल्ली जल बोर्ड डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है। कुल 37 रिक्तियों के लिए निकाली गई इस भर्ती की परीक्षा में उपस्थित रहे कैंडिडेट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाकर ओएआरएस मॉड्यूल के माध्यम से अपने अंक देख सकते हैं।

9 हजार से अधिक कैंडिडेट्स ने दी थी परीक्षा

DSSSB लेबोरेटरी अटेंडेंट टियर I परीक्षा में 9,460 कैंडिडेट उपस्थित हुए थे। यह परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की गई थी। कुल 37 रिक्तियों के लिए यह भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी। इस परीक्षा में शामिल उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर OARS मॉड्यूल के माध्यम से अपने मार्क्स देख सकते हैं।

रिक्तियों की जानकारी

इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 37 रिक्त पदों को भरा जाएगा। खाली पदों में UR-18, EWS-04, OBC-06, SC-06 और ST-03 शामिल हैं, जिसमें PwBD-02, ExSM-04 और SP-Nil शामिल हैं। भर्ती परीक्षा Tier I के तहत कुल 200 मार्क्स के लिए ऑनलाइन मोड में हुई थी।

कटऑफ मार्क्स की पीडीएफ ऐसे डाउनलोड करें

इस परीक्षा में शामिल उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर विजिट करें।

वेबसाइट के होम पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिए और Results वाले सेक्शन में Declaration of marks of candidates for the post of Laboratory Attendant, Post Code 103/23 in Department of Delhi Jal Board & Calling of e-dossiers from the shortlisted candidates. लिंक के सामने Download पर क्लिक करें।

नई विंडो में पीडीएफ फाइल खुलेगी। इसमें आपको कटऑफ मार्क्स की डिटेल होगी।

न्यूनतम कट-ऑफ अंक इस प्रकार है: