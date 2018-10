DSSSB Delhi Teacher Recruitment Vacancy 2018: दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 10,591 नियमित शिक्षकों की भर्ती होगी। सरकारी स्कूलों में बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले इसके लिए बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इन पदों पर भर्ती के लिए दिल्ली सरकार ने Delhi Subordinate Services Selection Board (DSSSB) को आग्रह पत्र भी भेजा है। यह जानकारी दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल एक अर्जी की सुनवाई के दौरान सामने आई है। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल के समक्ष सरकार की ओर से शिक्षा निदेशक संजय गोयल ने अर्जी दाखिल की है। शिक्षकों के खाली पदों को भरने में हो रहे देरी अवमानना मामले में यह अर्जी दाखिल की गई।

दिल्ली के सरकारी और नगर निगम स्कूलों में 15,138 नियमित शिक्षकों की भर्ती होनी थी लेकिन अब कुल 25729 नियमित शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इनमें से 19,823 सरकारी स्कूलों के लिए होगी। बता दें दिल्ली में शिक्षकों की भर्ती की जिम्मेदारी DSSSB की है। गौरतलब है दिल्ली के MCD स्कूलों में PRT grade teachers के कुल 4,366 पदों पर भर्ती होनी है। भर्ती परीक्षा 6 और 7 अक्टूबर को है। इसके लिए DSSSB, PRT Admit Card जारी कर चुका है। उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड www.delhi.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर अपने एडमिट के साथ ही एक फोटो आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड या वोटर आईडी आदि भी साथ लेकर जाना जरूरी होगा। चलिए जानते DSSSB PRT Admit Card 2018 डाउनलोड करने का तरीका।

ऐसे डाउनलोड करें DSSSB PRT Admit Card 2018

Step 1: DSSSB की आधिकारिक वेबसाइट delhi.gov.in पर जाएं

Step 2: होम पेज से “DOWNLOAD ADMIT CARDS FOR THE EXAMINATION OF ASTT TEACHER(PRIMARY) POST CODE 89/17 FOR EXAM DATED 06/10 AND 07/10/18” लिंक सिलेक्ट करें

Step 3: अपना एप्लिकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालें

Step 4: डिटेल्स भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें

Step 5: सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगा

Step 6: एडमिट कार्ड डाउनलोड बटन पर क्लिक करें

Step 7: डाउनलोड होने के बाद एडमिट कार्ड का प्रिंट निकाल लें

