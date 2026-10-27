DSSSB Admit Card 2026: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने विभिन्न पदों पर भर्ती परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों की परीक्षाएं 27 अक्टूबर से 5 दिसंबर 2026 के बीच आयोजित होनी हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाकर अपना ई-एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा कार्यक्रम में शिक्षक और गैर-शिक्षक, दोनों तरह के पद शामिल हैं।

DSSSB Admit Card 2026: किन पदों के लिए जारी हुआ एडमिट कार्ड?

DSSSB की ओर से जारी एडमिट कार्ड विभिन्न भर्ती पदों के लिए उपलब्ध हैं। इनमें डेटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर लॉ ऑफिसर, आईटी असिस्टेंट ग्रेड-A, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की अलग-अलग श्रेणियां और शिक्षक पद शामिल हैं।

मुख्य पदों में डेटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर लॉ ऑफिसर, आईटी असिस्टेंट ग्रेड-A, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के विभिन्न पद, डोमेस्टिक साइंस टीचर, TGT कंप्यूटर साइंस, ड्रॉइंग टीचर, स्पेशल एजुकेशन टीचर के पद शामिल हैं।

DSSSB Exam 2026: परीक्षा कब से कब तक होगी?

DSSSB के इस परीक्षा कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं 27 अक्टूबर से शुरू होकर 5 दिसंबर 2026 तक आयोजित की जानी हैं।

विवरण जानकारी भर्ती बोर्ड दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड एडमिट कार्ड जारी परीक्षा शुरू 27 अक्टूबर 2026 परीक्षा समाप्त 5 दिसंबर 2026 परीक्षा का तरीका कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) एडमिट कार्ड वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in

DSSSB Admit Card 2026 Download: ऐसे डाउनलोड करें हॉल टिकट

उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

स्टेप 1. DSSSB की आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर एडमिट कार्ड या ई-एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से संबंधित लिंक खोलें।

स्टेप 3. संबंधित भर्ती या परीक्षा का विकल्प चुनें।

स्टेप 4. मांगी गई लॉगिन जानकारी, जैसे एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।

स्टेप 5. लॉगिन करने के बाद स्क्रीन पर अपना एडमिट कार्ड खोलें।

स्टेप 6. उस पर दर्ज नाम, परीक्षा की तारीख, शिफ्ट और केंद्र का विवरण जांचें।

स्टेप 7. एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट निकाल लें।

एडमिट कार्ड में इन विवरणों को जरूर जांचें

हॉल टिकट डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को निम्न जानकारियों की जांच करनी चाहिए:

उम्मीदवार का नाम और रोल नंबर

आवेदन या रजिस्ट्रेशन से संबंधित विवरण

परीक्षा की तारीख और शिफ्ट

रिपोर्टिंग टाइम और गेट बंद होने का समय

परीक्षा केंद्र का पूरा पता

परीक्षा से जुड़े जरूरी निर्देश

यदि एडमिट कार्ड में किसी तरह की गलती दिखाई देती है, तो परीक्षा से पहले DSSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध संपर्क विवरण के माध्यम से बोर्ड से संपर्क करें।

DSSSB परीक्षा के दिन किन बातों का रखें ध्यान?

परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचें और एडमिट कार्ड पर दिए गए रिपोर्टिंग टाइम का पालन करें। हॉल टिकट का प्रिंटआउट और निर्देशों के अनुसार वैध मूल फोटो पहचान पत्र साथ रखें। मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच और अन्य प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा केंद्र पर ले जाने से बचें।

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