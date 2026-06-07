DRDO Scientist Recruitment 2026: रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने वैज्ञानिक पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। भर्ती एवं मूल्यांकन केंद्र (RAC) द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 157 के तहत वैज्ञानिक C, वैज्ञानिक D और वैज्ञानिक E के कुल 33 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से 19 जून 2026 शाम 4 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

DRDO Recruitment 2026 Vacancy Details

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 33 रिक्त पदों को भरा जाएगा।

पद का नाम पदों संख्या साइंटिस्ट ई 2 साइंटिस्ट डी 11 साइंटिस्ट सी 20 कुल 33

DRDO Scientist Recruitment 2026: कौन कर सकता है आवेदन?

डीआरडीओ ने विभिन्न वैज्ञानिक पदों के लिए अनुभव और आयु सीमा निर्धारित की है।

Scientist C

न्यूनतम 3 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव आवश्यक

अधिकतम आयु सीमा: 35 वर्ष

बेसिक पे: 67,700 रुपये प्रति माह

Scientist D

न्यूनतम 7 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव आवश्यक

अधिकतम आयु सीमा: 45 वर्ष

बेसिक पे: 78,800 रुपये प्रति माह

Scientist E

न्यूनतम 11 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव आवश्यक

अधिकतम आयु सीमा: 45 वर्ष

बेसिक पे: 1,23,100 रुपये प्रति माह

DRDO Scientist Salary 2026

चयनित उम्मीदवारों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (7th CPC) के अनुसार आकर्षक वेतन मिलेगा।

पद का नाम बेसिक सैलरी साइंटिस्ट सी 67,700 रुपये साइंटिस्ट डी 78,800 रुपये साइंटिस्ट ई 1,23,100 लाख

इसके अलावा सरकारी नियमों के अनुसार अन्य भत्तों का लाभ भी मिलेगा।

किन विषयों के उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन?

डीआरडीओ के अनुसार विभिन्न वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग विषयों में योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक पद के लिए निर्धारित विषय एवं विशेषज्ञता की विस्तृत जानकारी डीआरडीओ की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

कैसे करें आवेदन?

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को RAC पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

स्टेप 1. RAC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. भर्ती विज्ञापन संख्या 157 को खोलें।

स्टेप 3. ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. आवश्यक जानकारी भरें।

स्टेप 5. दस्तावेज अपलोड करें।

स्टेप 6. आवेदन पत्र जमा करें और उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

महत्वपूर्ण तिथियां

आवेदन शुरू: जारी

आवेदन की अंतिम तिथि: 19 जून 2026

समय सीमा: शाम 4 बजे तक