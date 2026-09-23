DRDO MTRDC JRF Recruitment 2026: रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के माइक्रोवेव ट्यूब अनुसंधान एवं विकास केंद्र (MTRDC), बेंगलुरु ने जूनियर रिसर्च फेलो (JRF) के पदों पर भर्ती के लिए वॉक-इन इंटरव्यू का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के तहत 3 JRF पद भरे जाएंगे। योग्य भारतीय नागरिक 15 अक्टूबर 2026 को सीधे इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं।

एमटीआरडीसी की यह भर्ती माइक्रोवेव ट्यूब, माइक्रोवेव पावर मॉड्यूल, रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और कम्युनिकेशन सिस्टम से जुड़े रिसर्च कार्यों के लिए है। उम्मीदवारों को वैक्यूम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज से जुड़े बहुविषयक रिसर्च क्षेत्र में काम करने का अवसर मिलेगा।

DRDO MTRDC JRF Vacancy 2026: पदों की जानकारी

नोटिफिकेशन के अनुसार, जेआरएफ की अवधि दो साल है, जिसे संगठन की जरूरत और नियमों के अनुसार अधिकतम दो साल तक आगे बढ़ाया जा सकता है। उपलब्ध पदों की संख्या संगठन की आवश्यकताओं के अनुसार बदल भी सकती है।

कौन कर सकता है आवेदन?

JRF पद के लिए उम्मीदवार के पास निम्न में से निर्धारित शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए:

बीई/बीटेक में इलेक्ट्रॉनिक्स/ईआई/ईसीई/ईटी/ईईई इंजीनियरिंग की डिग्री, प्रथम श्रेणी के साथ और वैध नेट/गेट स्कोर या एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रथम श्रेणी के साथ डिग्री और नेट योग्यता।

या एमई/एमटेक में इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री, जिसमें ग्रेजुएशन और पोस्टग्रेजुएशन दोनों स्तर पर प्रथम श्रेणी होनी चाहिए।

DRDO JRF Age Limit 2026

जेआरएफ पद के लिए उम्मीदवार की उम्र 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए मगर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। जिसमें एससी, एसटी और पीएच श्रेणी को 5 वर्ष और ओबीसी श्रेणी को 3 वर्ष तक की छूट शामिल है। एससी/एसटी/ओबीसी उम्मीदवारों को संबंधित मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। PH उम्मीदवारों को सरकारी अस्पताल या मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण पत्र देना होगा।

DRDO MTRDC JRF Salary: कितनी मिलेगी फेलोशिप?

चयनित जूनियर रिसर्च फेलो को 37,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाएगा। इसके अलावा नियमों के अनुसार हाउस रेंट अलाउंस (HRA) भी मिलेगा।

15 अक्टूबर को होगा वॉक-इन इंटरव्यू

एमटीआरडीसी जेआरएफ भर्ती के लिए इंटरव्यू 15 अक्टूबर 2026, गुरुवार को आयोजित किया जाएगा। उम्मीदवारों को सुबह 10 बजे निर्धारित स्थान पर रिपोर्ट करना होगा। नोटिफिकेशन के अनुसार टेस्ट और इंटरव्यू उसी दिन आयोजित किए जाएंगे। इंटरव्यू एमटीआरडीसी रिसेप्शन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स नॉर्थ गेट के पास, जलाहल्ली पोस्ट, बेंगलुरु-560013, कर्नाटक में आयोजित किए जाएंगे।

आवेदन कैसे करना है?

यह भर्ती वॉक-इन इंटरव्यू के माध्यम से है, तो उम्मीदवारों को अलग से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। योग्य उम्मीदवारों को निर्धारित तारीख और समय पर इंटरव्यू स्थल पर पहुंचना होगा।

इंटरव्यू के लिए जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट

पूरा बायोडाटा

बायोडाटा के पहले पेज के ऊपर दाईं ओर हाल की पासपोर्ट साइज फोटो

सभी डिग्री और शैक्षणिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र

मार्कशीट की प्रतियां

अनुभव प्रमाण पत्र, यदि लागू हो

सभी जरूरी दस्तावेजों की एक सेट कॉपी

एससी/एसटी/ओबीसी/पीएच प्रमाण पत्र, यदि लागू हो

सरकारी विभाग, पीएसयू या ऑटोनॉमस बॉडी में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए वर्तमान नियोक्ता का एनओसी

DRDO MTRDC JRF Selection Process

उम्मीदवारों का चयन टेस्ट/इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। आधिकारिक विज्ञापन के मुताबिक टेस्ट और इंटरव्यू एक ही दिन आयोजित होंगे। चयन के बाद बनाई गई चयन सूची का पैनल इंटरव्यू की तारीख से एक वर्ष तक वैध रहेगा। इंटरव्यू में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को टीए भुगतान नहीं किया जाएगा।