DRDO Paid Internship 2026: डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) के अंतर्गत आने वाले डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट (DRDE), ग्वालियर ने छह महीने की पेड इंटर्नशिप के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस इंटर्नशिप के तहत चयनित विद्यार्थियों को हर महीने 5,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा।

इस इंटर्नशिप में बायोलॉजिकल साइंसेज, केमिकल साइंसेज और इंजीनियरिंग विषयों के विद्यार्थियों के लिए कुल आठ सीटें उपलब्ध हैं। योग्य उम्मीदवार 14 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।

DRDO Internship 2026: कितनी सीटें हैं और किन विषयों में मिलेगा मौका?

DRDE ग्वालियर की ओर से जारी इंटर्नशिप नोटिफिकेशन में तीन विषय श्रेणियों के लिए सीटें निर्धारित की गई हैं।

विषय सीटें जरूरी शैक्षणिक योग्यता बायोलॉजिकल साइंसेज 3 संबंधित विषय में M.Sc. के तीसरे/चौथे सेमेस्टर या B.Tech के सातवें/आठवें सेमेस्टर के विद्यार्थी केमिकल साइंसेज 3 केमिस्ट्री में M.Sc. या समकक्ष कोर्स के तीसरे/चौथे सेमेस्टर के विद्यार्थी इंजीनियरिंग 2 संबंधित इंजीनियरिंग ब्रांच में B.E./B.Tech के सातवें/आठवें सेमेस्टर के विद्यार्थी कुल सीटें — 8

DRDO Internship Eligibility: कौन कर सकता है आवेदन?

इस इंटर्नशिप के लिए वही विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं जो निर्धारित विषयों में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं। पात्रता का विवरण इस प्रकार है।

बायोलॉजिकल साइंसेज: बायोलॉजिकल साइंसेज श्रेणी में बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी और इम्यूनोलॉजी जैसे विषयों के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार M.Sc. या समकक्ष कोर्स के तीसरे/चौथे सेमेस्टर में अथवा संबंधित B.Tech कोर्स के सातवें/आठवें सेमेस्टर में होना चाहिए।

केमिकल साइंसेज: केमिकल साइंसेज के लिए केमिस्ट्री में M.Sc. या समकक्ष कोर्स कर रहे विद्यार्थी पात्र हैं। इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री जैसे विषय शामिल हैं। उम्मीदवार तीसरे या चौथे सेमेस्टर में होना चाहिए।

इंजीनियरिंग: इंजीनियरिंग श्रेणी में इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए B.E. या B.Tech के सातवें अथवा आठवें सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे उम्मीदवार पात्र हैं।

DRDO Internship Stipend: छह महीने में मिलेंगे 30,000

इस इंटर्नशिप की न्यूनतम अवधि छह महीने निर्धारित की गई है। चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 5,000 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा। इस हिसाब से छह महीने की अवधि पूरी करने पर कुल 30,000 रुपये मिलेंगे।

स्टाइपेंड का भुगतान दो बराबर किस्तों में किया जाएगा, जिसमें भुगतान इस प्रकार होगा।

पहली किस्त: तीन महीने की इंटर्नशिप पूरी होने पर ₹15,000।

दूसरी किस्त: छह महीने की इंटर्नशिप पूरी होने पर ₹15,000।

DRDO Internship 2026: कब तक कर सकते हैं आवेदन?

महत्वपूर्ण जानकारी विवरण संस्थान DRDE, ग्वालियर संगठन DRDO इंटर्नशिप की अवधि न्यूनतम 6 महीने मासिक स्टाइपेंड 5,000 कुल सीटें 8 आवेदन की अंतिम तारीख 14 नवंबर 2026 चयनित उम्मीदवारों को सूचना 1 दिसंबर 2026 तक इंटर्नशिप शुरू होने की तारीख 1 जनवरी 2027

DRDO Internship 2026: आवेदन कैसे करें?

इस इंटर्नशिप के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन फॉर्म भरकर स्पीड पोस्ट या ईमेल के माध्यम से DRDE ग्वालियर भेजना होगा। आवेदन करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करें:

स्टेप 1. DRDO की आधिकारिक वेबसाइट drdo.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. वैकेंसी सेक्शन में DRDE, ग्वालियर की पेड इंटर्नशिप का नोटिफिकेशन खोलें।

स्टेप 3. नोटिफिकेशन में दिए गए आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करें।

स्टेप 4. फॉर्म में व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और संबंधित विषय का विवरण भरें।

स्टेप 5. नोटिफिकेशन में मांगे गए दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें।

स्टेप 6. आवेदन को निर्धारित पते पर स्पीड पोस्ट से भेजें या नोटिफिकेशन में दिए गए आधिकारिक ईमेल पर भेजें।

आवेदन भेजने का पता

उम्मदीवारों को अपना भरा हुआ आवेदन पत्र, Director, DRDE, DRDO, Ministry of Defence, Jhansi Road, Gwalior, Madhya Pradesh-474002 पर भेजना होगा। इसके साथ ही उम्मीदवारों को आधिकारिक ईमेल आईडी director.drde@gov.in और hrd.drde@gov.in आवेदन भेजने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन में दिए गए पते, ईमेल और दस्तावेजों की सूची की पुष्टि जरूर लेनी चाहिए।

DRDO Internship Selection Process: कैसे होगा चयन?

उम्मीदवारों का चयन आवेदन में दी गई जानकारी, निर्धारित पात्रता और शैक्षणिक रिकॉर्ड के आधार पर किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर टेलीफोनिक इंटरव्यू या वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भी उम्मीदवारों का आकलन किया जा सकता है। इस भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा निर्धारित नहीं बताई गई है।

अधूरे आवेदन या जरूरी दस्तावेजों की कमी के कारण आवेदन खारिज हो सकता है। इसलिए फॉर्म भरते समय सभी जानकारियां सही दर्ज करें और जमा करने से पहले आवेदन को दोबारा जांच लें।