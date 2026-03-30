दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने 30 मार्च 2026, मंगलवार को कक्षा 9वीं और 11वीं का रिजल्ट जारी कर दिया। जिन स्टूडेंट्स ने इन दोनों कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी वह DoE की आधिकारिक वेबसाइट edudel.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट को एक्सेस करने के लिए स्टूडेंट्स को लॉगिन पोर्टल पर अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड (जन्मतिथि) का इस्तेमाल करना होगा।

संबंधित स्कूल से भी मिलेगा रिपोर्ट कार्ड

क्लास 9वीं और 11वीं के लिए दिल्ली स्कूल रिजल्ट के रिपोर्ट कार्ड भी स्टूडेंट्स अपने-अपने स्कूलों से ले सकते हैं। इस रिपोर्ट कार्ड पर छात्रों को उनकी कुछ निजी जानकारी प्राप्त होगी जिसमें स्कूल का नाम, सब्जेक्ट के हिसाब से मार्क्स, टोटल मार्क्स, परसेंटेज, ग्रेड और पासिंग/प्रमोटेड स्टेटस शामिल हैं।

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रिजल्ट तक पहुंचने के लिए इन स्टेप्स को करें फॉलो

दिल्ली स्कूल कक्षा 9वीं और 11 वीं का परिणाम जारी होने के बाद स्टूडेंट्स आधिकारिक वेबसाइट edudel.nic.in पर विजिट करें।

वेबसाइट के होम पेज पर “Class 9/11 Result 2026” लिंक पर क्लिक करें

अब स्टूडेंट ID, क्लास, सेक्शन और जन्म तिथि डालें

रिजल्ट देखने के लिए डिटेल्स सबमिट करें

मार्कशीट डाउनलोड करके सेव करें।

मार्कशीट में दी गई डिटेल को करें वेरिफाई

संबंधित स्कूल से मार्कशीट प्राप्त करने के बाद अगर किसी छात्र की मार्कशीट में कोई कमी नजर आती है तो वह सुधार के लिए तुरंत अपने संबंधित विद्यालय के अधिकारियों से संपर्क करें इसीलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वह मार्कशीट में अपनी जानकारी को जरूर वेरिफाई कर लें।

अपने मार्क्स से असंतुष्ट छात्र क्या करें?

इस रिजल्ट की घोषणा के बाद जो स्टूडेंट्स अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं हैं वह सप्लीमेंट्री या इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स क्लास 9 और 11 के एग्जाम में क्वालिफाई कर चुके हैं उन्हें आगे 10वीं और 12वीं में एडमिशन लेना होगा और अगले साल होने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी होगी।