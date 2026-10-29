Diwali School Holidays 2026: दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही स्कूली छात्रों और अभिभावकों की नजर छुट्टियों के कैलेंडर पर है। इस साल दिवाली 8 नवंबर 2026, रविवार को मनाई जाएगी। हालांकि, कई राज्यों में दिवाली के आसपास गोवर्धन पूजा, भाई दूज और दूसरे त्योहारों के कारण स्कूल कई दिनों तक बंद रह सकते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, गोवा और छत्तीसगढ़ में लंबी दिवाली छुट्टियों की जानकारी सामने आई है। वहीं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु में भी त्योहारों के आसपास स्कूल बंद रहने की तारीखें महत्वपूर्ण हैं।

छात्रों को ध्यान देना चाहिए कि सभी राज्यों में छुट्टियों की अवधि एक जैसी नहीं है। सरकारी, सहायता प्राप्त, निजी और केंद्रीय विद्यालयों के कैलेंडर में भी अंतर हो सकता है। ऐसे में छुट्टियों की योजना बनाने से पहले अपने स्कूल का आधिकारिक नोटिस जरूर देख लें।

Diwali School Holidays 2026: दिवाली कब है?

साल 2026 में दिवाली 8 नवंबर को रविवार के दिन पड़ रही है। इसके आसपास कई प्रमुख त्योहार हैं, जिनकी वजह से अलग-अलग राज्यों में स्कूलों को अतिरिक्त छुट्टियां मिल सकती हैं।

त्योहार तारीख दिन धनतेरस 6 नवंबर 2026 शुक्रवार दिवाली 8 नवंबर 2026 रविवार गोवर्धन पूजा 9 नवंबर 2026 सोमवार भाई दूज 11 नवंबर 2026 बुधवार छठ पूजा का मुख्य अर्घ्य 15 नवंबर 2026 रविवार उषा अर्घ्य, छठ पूजा 16 नवंबर 2026 सोमवार गुरु नानक जयंती 24 नवंबर 2026 मंगलवार

दिवाली रविवार को होने के कारण कुछ राज्यों में वास्तविक स्कूल अवकाश गोवर्धन पूजा या अन्य क्षेत्रीय त्योहारों के दिन पड़ सकता है।

महाराष्ट्र में 13 दिन की दिवाली छुट्टी

महाराष्ट्र में स्कूली छात्रों को दिवाली पर लंबा अवकाश मिलने की जानकारी सामने आई है। रिपोर्टों के अनुसार, स्कूलों में 2 नवंबर से 14 नवंबर 2026 तक छुट्टियां प्रस्तावित हैं। इसके बाद 15 नवंबर को रविवार होने के कारण स्कूल 16 नवंबर से खुलने की संभावना है।

गुजरात में 21 दिन बंद रह सकते हैं स्कूल

गुजरात में दिवाली की छुट्टियां दूसरे राज्यों के मुकाबले लंबी हो सकती हैं। उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक, स्कूलों में 5 नवंबर से 25 नवंबर 2026 तक दिवाली अवकाश का कार्यक्रम है। इसके बाद 26 नवंबर से दूसरा शैक्षणिक सत्र शुरू होने की जानकारी दी गई है।

बिहार में 7 से 17 नवंबर तक छुट्टियां

बिहार के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए उपलब्ध 2026 अवकाश कैलेंडर में 7 नवंबर से 17 नवंबर तक त्योहारों से जुड़ी छुट्टियों की अवधि बताई गई है। इसमें दिवाली, चित्रगुप्त पूजा, भाई दूज और छठ पूजा जैसे त्योहार शामिल हैं।

गोवा में 2 से 21 नवंबर तक दिवाली अवकाश

गोवा में भी छात्रों को लंबी छुट्टियां मिलने की जानकारी सामने आई है। उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक, स्कूलों में 2 नवंबर से 21 नवंबर 2026 तक अवकाश का कार्यक्रम है।

छत्तीसगढ़ में 6 से 11 नवंबर तक स्कूल बंद

छत्तीसगढ़ में दिवाली के आसपास स्कूलों में 6 नवंबर से 11 नवंबर 2026 तक छुट्टियां रहने की जानकारी दी गई है। इस दौरान दिवाली और उससे जुड़े त्योहारों के कारण छात्रों को लगातार कई दिन का अवकाश मिल सकता है।

राजस्थान में 4 से 15 नवंबर तक छुट्टियों की संभावना

राजस्थान में दिवाली के दौरान 4 नवंबर से 15 नवंबर तक स्कूल बंद रहने की जानकारी विभिन्न रिपोर्टों में सामने आई है। इस अवधि में दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज जैसे त्योहार पड़ रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश में 6 से 10 नवंबर तक अवकाश

हिमाचल प्रदेश में दिवाली के आसपास 6 नवंबर से 10 नवंबर 2026 तक छुट्टियां रहने की जानकारी सामने आई है। इस हिसाब से छात्रों को त्योहार के दौरान कुछ दिनों का अवकाश मिल सकता है।

राज्य के आधिकारिक कैलेंडर में दिवाली 8 नवंबर, गोवर्धन पूजा 9 नवंबर और भाई दूज 11 नवंबर की तारीखें दर्ज हैं। ध्यान दें कि कुछ सरकारी अवकाशों की श्रेणी और लागू होने की सीमा अलग हो सकती है।

उत्तर प्रदेश में दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज पर छुट्टी

उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद की अवकाश तालिका और राज्य की छुट्टी सूची के अनुसार, नवंबर में कई त्योहार महत्वपूर्ण हैं। दिवाली 8 नवंबर को रविवार, गोवर्धन पूजा 9 नवंबर को सोमवार और भाई दूज 11 नवंबर को बुधवार को है।

तमिलनाडु में 9 नवंबर को स्कूल-कॉलेज बंद

तमिलनाडु सरकार ने दिवाली रविवार को पड़ने के कारण सोमवार, 9 नवंबर 2026 को स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इस अतिरिक्त छुट्टी की भरपाई के लिए 28 नवंबर, शनिवार को कार्यदिवस रखा गया है। इस फैसले से राज्य के विद्यार्थियों और शिक्षकों को दिवाली के बाद भी छुट्टी मिलेगी।

किन राज्यों में गोवर्धन पूजा और भाई दूज पर भी छुट्टी?

दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा और भाई दूज के अवसर पर भी कुछ राज्यों में स्कूल बंद रह सकते हैं। उपलब्ध राज्यवार छुट्टी सूचियों में उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 9 नवंबर को गोवर्धन पूजा तथा 11 नवंबर को भाई दूज की छुट्टी का उल्लेख है। मध्य प्रदेश में भी गोवर्धन पूजा के अवसर पर 9 नवंबर का अवकाश दर्ज है।

दिल्ली, कर्नाटक, असम और दूसरे राज्यों में क्या स्थिति है?

दिल्ली, कर्नाटक, असम, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और अन्य राज्यों में भी दिवाली या उससे जुड़े त्योहारों के अवसर पर अवकाश सूची में तारीखें दर्ज हैं। लेकिन दिवाली 8 नवंबर को रविवार होने के कारण सभी जगह अतिरिक्त कार्यदिवस की छुट्टी मिलना जरूरी नहीं है।

कर्नाटक में 10 नवंबर को बलिपाड्यमी/दीपावली से जुड़ा अवकाश, उत्तराखंड में 10 नवंबर को गोवर्धन पूजा से संबंधित छुट्टी और असम में 11 नवंबर को भातृ द्वितीया का उल्लेख मिलता है। स्कूलों की वास्तविक छुट्टियां राज्य के शिक्षा विभाग और संबंधित विद्यालय के कार्यक्रम के अनुसार अलग हो सकती हैं।

अभिभावक इन बातों का रखें ध्यान

छुट्टियों की अंतिम तारीख के लिए स्कूल का आधिकारिक कैलेंडर देखें।

सरकारी स्कूलों और निजी स्कूलों की छुट्टियां अलग हो सकती हैं।

केंद्रीय विद्यालयों का शेड्यूल संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के कैलेंडर के अनुसार देखें।

दिवाली के आसपास परीक्षा, प्रैक्टिकल या विशेष कक्षाओं का कार्यक्रम हो तो स्कूल से पुष्टि करें।

केवल किसी राज्य की सार्वजनिक अवकाश सूची देखकर यह न मानें कि सभी स्कूल लगातार कई दिनों तक बंद रहेंगे।

Jansatta Education Expert Advice

दिवाली 2026 पर महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, गोवा और छत्तीसगढ़ में लंबी छुट्टियों की जानकारी सामने आई है। राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में भी कई दिनों के अवकाश की रिपोर्ट है, जबकि तमिलनाडु ने 9 नवंबर को स्कूल-कॉलेज बंद रखने का फैसला किया है। यूपी समेत अन्य राज्यों में गोवर्धन पूजा और भाई दूज की तारीखें महत्वपूर्ण हैं। अंतिम जानकारी के लिए छात्रों को अपने स्कूल की आधिकारिक छुट्टी सूची देखनी चाहिए।