कई राज्यों में मेडिकल इंटर्न ने कम स्टाइपेंड और काम के लंबे घंटों को लेकर विरोध-प्रदर्शन किया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों ने स्टाइपेंड बढ़ाने की घोषणा की है। इन विरोध-प्रदर्शनों से यह भी पता चला है कि लगभग एक जैसी क्लिनिकल जिम्मेदारियां निभाने वाले इंटर्न को मिलने वाले स्टाइपेंड में कितना बड़ा अंतर है।

जम्मू-कश्मीर में, एमबीबीएस और बीडीएस इंटर्न ने 31 अगस्त को अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की और मांग की कि उनका मासिक स्टाइपेंड 12,300 से बढ़ाकर 30,000 किया जाए। उन्होंने 36 घंटे तक काम करने की मजबूरी का मुद्दा भी उठाया। बाद में, सरकार के इस आश्वासन के बाद कि एक महीने के भीतर स्टाइपेंड की समीक्षा की जाएगी, इंटर्न ने हड़ताल वापस ले ली।

मध्य प्रदेश ने की बढ़ोतरी

मध्य प्रदेश के इंटर्न, जिन्होंने स्टाइपेंड को 14,337 से बढ़ाकर 30,000 करने की मांग की थी, भोपाल में विरोध-प्रदर्शन (जिसमें पुलिस द्वारा वॉटर-कैनन का इस्तेमाल भी शामिल था) के बाद 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी हासिल करने में सफल रहे। अब उनका मासिक स्टाइपेंड बढ़ाकर 21,500 कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने एमबीबीएस और बीडीएस इंटर्न के स्टाइपेंड को 12000 से दोगुना करके 25000 कर दिया है। 25 अगस्त को राज्य कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए इस फैसले से सरकारी मेडिकल कॉलेजों, राज्य द्वारा संचालित मेडिकल संस्थानों और मेडिकल यूनिवर्सिटी में लगभग 3,928 इंटर्न को फायदा होने की उम्मीद है।

बिहार ने पहले सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस इंटर्न का मासिक स्टाइपेंड 20000 रुपये से बढ़ाकर 27000 रुपये कर दिया था। यह बढ़ी हुई रकम विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट इंटर्न को भी दी गई, साथ ही डेंटल और दूसरे मेडिकल कोर्स के लिए भी इसी तरह के बदलावों का ऐलान किया गया।

उत्तराखंड ने भी स्टाइपेंड बढ़ाने पर सहमति जताई

शुक्रवार को बिहार सरकार ने पोस्टग्रेजुएट मेडिकल छात्रों का स्टाइपेंड भी बढ़ाया। पहले साल के छात्रों के लिए इसे 82000 रुपये से बढ़ाकर 92800 रुपये किया गया, जबकि दूसरे साल के छात्रों का स्टाइपेंड 90,20,000 रुपये से बढ़ाकर 1,02,000 रुपये कर दिया गया। उत्तराखंड ने भी विरोध-प्रदर्शनों के बाद एमबीबीएस इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़ाने पर सहमति जताई है। जिन इंटर्न को हर महीने 17000 रुपये मिल रहे थे, उन्होंने 30000 रुपये की मांग की थी। सरकार इसे 25,000 रुपये तक बढ़ाने पर सहमत हो गई, जिसके बाद इंटर्न ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी।

उत्तराखंड में एमबीबीएस इंटर्न डॉ. अमीषा सचदेवा ने कहा कि बढ़ी हुई रकम से थोड़ी राहत मिली है, हालांकि यह उनकी मूल मांग से कम है। उन्होंने कहा, “हमें उम्मीद नहीं थी कि वे ऐसा करेंगे, लेकिन 25,000 रुपये काफी अच्छे हैं। अब हम 30,000 रुपये के लिए हड़ताल नहीं करेंगे।”

सचदेवा ने कहा कि महीने के 17,000 रुपये में बुनियादी खर्च चलाना मुश्किल था और इस महीने उन्हें अपने माता-पिता से 5,000-6,000 रुपये लेने पड़े। उन्होंने कहा, “खाना महंगा है और अस्पताल में लंच या डिनर का कोई तय समय नहीं होता। आप बस वही खाते हैं जो मिल जाए, जिसका खर्च रेगुलर मेस फीस से ज्यादा होता है।”

उन्होंने बताया कि उनके कॉलेज में बेसिक मेस का खर्च साल में लगभग 40,000-45,000 रुपये आता है (इसमें दूध और फल शामिल नहीं हैं), जबकि हॉस्टल की फीस साल में लगभग 5,000 रुपये है। बढ़ा हुआ स्टाइपेंड पूरा मिलेगा और हॉस्टल की फीस अलग से देनी होगी।

सचदेवा ने कहा कि आर्थिक तंगी ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर बैकग्राउंड वाले छात्रों के लिए खास तौर पर मुश्किल होती है। उन्होंने कहा, “कुछ लोगों से आर्थिक बोझ उठाने की उम्मीद की जाती है। हालांकि, हमें जो स्टाइपेंड मिलता है, वह परिवार का खर्च उठाने के लिए काफी नहीं है।”

सचदेवा ने बताया कि उत्तराखंड में इंटर्न की सुबह, शाम और रात की ड्यूटी होती है, जबकि उत्तर प्रदेश में इंटर्न की रात की ड्यूटी नहीं होती। उन्होंने कहा, “मैं जिस भी डॉक्टर से बात करती हूं, वे बताते हैं कि उन पर कितना ज्यादा बोझ है।” उन्होंने यह भी कहा कि काम के बोझ में काफी हद तक भावनात्मक मेहनत भी शामिल होती है।

आर्थिक दबाव पोस्टग्रेजुएट की तैयारी पर भी पड़ता है। सचदेवा ने कहा कि नीट-पीजी की तैयारी कर रहे एमबीबीएस ग्रेजुएट कोचिंग पर साल में 30,000 से 60,000 रुपये तक खर्च कर सकते हैं। उन्होंने कहा, “अगर आप तैयारी के लिए एक साल का ड्रॉप लेते हैं, तो भी आपके परिवार को आपकी मदद करनी पड़ती है। ड्रॉप ईयर के दौरान अपना खर्च चलाने के लिए आप इस स्टाइपेंड से इतनी बचत नहीं कर सकते।”

पीजी छात्रों ने स्टाइपेंड न बढ़ने पर चिंता जताई

यह अंतर सिर्फ अंडरग्रेजुएट इंटर्नशिप तक ही सीमित नहीं है। राज्य के डॉक्टरों के अनुसार, उत्तराखंड में पोस्टग्रेजुएट मेडिकल छात्रों को हर महीने लगभग 62000 रुपये मिलते हैं और यह राशि पिछले लगभग एक दशक से बदली नहीं है। हाल ही में राज्य में पोस्टग्रेजुएट छात्रों, सीनियर रेजिडेंट्स और एमबीबीएस इंटर्न ने स्टाइपेंड से जुड़ी समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है।

हल्द्वानी के सरकारी मेडिकल कॉलेज में पोस्टग्रेजुएट मेडिकल छात्र डॉ. राजदीप सिंह ने कहा कि राज्य ने पिछले पांच सालों में एमबीबीएस इंटर्न के स्टाइपेंड में दो बार बदलाव किया है, जबकि पीजी स्टाइपेंड में लगभग 10 सालों से कोई बदलाव नहीं हुआ है।

उन्होंने कहा, “हड़ताल के बाद मेरा इंटर्नशिप स्टाइपेंड 7500 रुपये से बढ़ाकर 17000 रुपये कर दिया गया था। हम 36 घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं और हमें इतना पैसा नहीं मिलता कि हम अपना गुजारा कर सकें।” सिंह ने बताया कि उनके बैच के कई छात्रों ने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए लोन लिया था और वे पोस्टग्रेजुएट की पढ़ाई करने और अपना करियर शुरू करने के साथ-साथ उस लोन को चुकाने को लेकर भी चिंतित हैं।

मुद्दा केवल भुगतान की राशि तक ही सीमित नहीं

हालांकि, यह मुद्दा केवल भुगतान की राशि तक ही सीमित नहीं है। डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों के संगठनों ने इंटर्न और पोस्ट-ग्रेजुएट ट्रेनी से उम्मीद किए जाने वाले काम के घंटों और काम के बोझ पर भी चिंता जताई है। कई सरकारी अस्पतालों में, इंटर्न और पीजी रेजिडेंट्स लंबी शिफ्ट में काम करते हैं, जिसमें ओपीडी, वार्ड, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर और दूसरी क्लिनिकल सेवाएं शामिल हैं। डॉक्टरों ने 24 से 36 घंटे की ड्यूटी की ओर इशारा किया है, खासकर उन अस्पतालों में जहां स्टाफ की कमी है।

पुष्पागिरी मेडिकल कॉलेज के इंटर्न और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन स्टूडेंट्स नेटवर्क के केरल राज्य के पूर्व संयोजक डॉ. विश्वनाथ ने कहा कि इंटर्न 10 से 12 घंटे की शिफ्ट में चार से पांच घंटे क्लर्क के काम में बिता सकते हैं, जिसमें इंश्योरेंस फॉर्म और डिस्चार्ज सारांश शामिल हैं। उन्होंने कहा कि स्टाफ की कमी के कारण इंटर्न को ऐसे काम भी सौंपे जा सकते हैं जो आम तौर पर नर्स या अटेंडेंट करते हैं। उन्होंने कहा कि काम के लंबे घंटों के कारण इंटर्न के पास क्लिनिकल लर्निंग और पोस्ट-ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए कम समय बचता है।

डॉ. सिंह ने इंटर्न और रेजिडेंट की ओर से किए जाने वाले कागजी काम की मात्रा पर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा, “अगर किसी मरीज को सरकारी योजना के तहत भर्ती किया गया है, तो कागजी काम हमारी जिम्मेदारी होती है। हमें डिस्चार्ज पेपर, उनके इंश्योरेंस पेपर और दूसरी चीजें पूरी करनी होती हैं। दुर्भाग्य से, इससे हमारी मुख्य भूमिका प्रभावित होती है।”

विश्वनाथ ने बताया कि केरल में सरकारी मेडिकल कॉलेज इंटर्न को रहने की सुविधा के साथ-साथ हर महीने लगभग 28000 रुपये का भुगतान करते हैं। हालांकि, कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में, रहने से जुड़े खर्च और दूसरी कटौतियों के कारण इंटर्न को मिलने वाली रकम काफी कम हो सकती है, और कुछ को 5000 से 18000 रुपये के बीच ही मिलते हैं।

फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने सरकारी और प्राइवेट दोनों संस्थानों में एमबीबीएस इंटर्न के लिए हर महीने 30000 रुपये का एक समान राष्ट्रीय न्यूनतम स्टाइपेंड तय करने की मांग की है। इसने स्टाइपेंड में सालाना बदलाव, भुगतान की पारदर्शी ऑनलाइन रिपोर्टिंग, शिकायत निवारण तंत्र और स्टाइपेंड का भुगतान करने में देरी या भुगतान न करने वाले संस्थानों के लिए सजा का प्रावधान करने की भी मांग की है।

फोर्डा के नेशनल जनरल सेक्रेटरी डॉ. मीत घोनिया ने कहा, “हमें देरी, कटौती और भुगतान न होने की शिकायतें मिल रही हैं और इसलिए हम मजबूत निगरानी की मांग करते हैं। हालांकि इसके लिए ढांचा मौजूद है, लेकिन इसके लागू करने और पालन करवाने की प्रक्रिया को काफी मजबूत करने की जरूरत है।”

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