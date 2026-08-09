जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने 10 अगस्त को होने वाली उमर खालिद की किताब ‘फ्रैक्चर्ड कम्युनिटीज’ पर चर्चा के लिए एसएसएस-1 ऑडिटोरियम की बुकिंग रद्द कर दी है। यह कार्यक्रम दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होना था और इसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन द्वारा ‘आदिवासी दिवस’ के मौके पर एक सार्वजनिक चर्चा के तौर पर आयोजित किया जाना था।

विश्वविद्यालय की ओर से जारी एक नोटिस के मुताबिक, बुकिंग इसलिए रद्द की गई क्योंकि ऑडिटोरियम के लिए जमा किए गए वेन्यू रिक्वेस्ट फॉर्म में प्रस्तावित कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई थी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि यह फैसला इस आधार पर लिया गया है, क्योंकि कैंपस में ऑडिटोरियम और अन्य जगहों के इस्तेमाल को लेकर पारदर्शिता जरूरी है।

बुकिंग रद्द करने का पत्र जॉइंट रजिस्ट्रार ने जारी किया था और इसे स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के डीन ने मंजूरी दी थी। यह चर्चा 10 अगस्त को दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होनी थी।

चर्चा में कौन-कौन भाग लेने वाला था?

चर्चा में भाग लेने के लिए कई वक्ता आने वाले थे। इनमें प्रोफेसर प्रभु महापात्र, प्रोफेसर उमा चक्रवर्ती, शुद्धब्रत सेनगुप्ता, हर्ष मंदर और बानो ज्योत्सना लाहिड़ी शामिल थे। यह कार्यक्रम आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में एक सार्वजनिक चर्चा के रूप में आयोजित किया जाना था और इसका आयोजन जेएनयूएसयू द्वारा किया जाना था।

बुकिंग रद्द करने के पत्र के अनुसार, एसएसएस-1 ऑडिटोरियम मूल रूप से सेंटर फॉर इंटरनेशनल लीगल स्टडीज के डॉ. अविनाश कुमार ने बुक किया था। यूनिवर्सिटी ने कहा कि वेन्यू रिक्वेस्ट फॉर्म में प्रस्तावित कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी न देने के कारण बुकिंग रद्द कर दी गई। इस पत्र में जेएनयू की लोकतांत्रिक और विकेंद्रीकृत प्रक्रियाओं का भी जिक्र किया गया है और यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम और दूसरी जगहों के इस्तेमाल में पारदर्शिता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया गया है।

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