results.kerala.gov.in, DHSE Kerala Plus Two Result 2026 LIVE: डायरेक्टरेट ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन (DHSE) केरल आज (26 मई 2026) कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी करने वाला है। केरल +2 रिजल्ट 2026 की घोषणा दोपहर 3 बजे की जाएगी। इस साल 6 मार्च से 28 मार्च 2026 के बीच आयोजित 12वीं कक्षा की वार्षिक बोर्ड परीक्षा में जिन स्टूडेंट्स ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी वह रिजल्ट जारी होने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट results.hse.kerala.gov.in, keralaresults.nic.in, results.kite.kerala.gov.in, results.kerala.gov.in और dhsekerala.gov.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर पाएंगे।

इस साल केरल बोर्ड 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 4.5 लाख से अधिक स्टूडेंट्स शामिल हुए थे। पिछले साल भी यह संख्या 4 लाख से अधिक थी। इन सभी स्टूडेंट्स को बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार है। बोर्ड की ओर से रिजल्ट की घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजल्ट के साथ-साथ इस साल के पासिंग प्रतिशत और टॉपर्स के नाम की भी जानकारी दी जाएगी।

स्टूडेंट्स को अपना रिजल्ट देखने के लिए अपने रोल नंबर और जन्म तिथि का इस्तेमाल करना होगा। स्कोर कार्ड में सब्जेक्ट के हिसाब से मार्क्स, कुल मार्क्स, क्वालिफाइंग स्टेटस और अन्य जरूरी जानकारी मिलेगी।

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