results.kerala.gov.in, DHSE Kerala Plus Two Result 2026 LIVE: डायरेक्टरेट ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन (DHSE) केरल आज (26 मई 2026) कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी करने वाला है। केरल +2 रिजल्ट 2026 की घोषणा दोपहर 3 बजे की जाएगी। इस साल 6 मार्च से 28 मार्च 2026 के बीच आयोजित 12वीं कक्षा की वार्षिक बोर्ड परीक्षा में जिन स्टूडेंट्स ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी वह रिजल्ट जारी होने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट results.hse.kerala.gov.in, keralaresults.nic.in, results.kite.kerala.gov.in, results.kerala.gov.in और dhsekerala.gov.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर पाएंगे।
इस साल केरल बोर्ड 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 4.5 लाख से अधिक स्टूडेंट्स शामिल हुए थे। पिछले साल भी यह संख्या 4 लाख से अधिक थी। इन सभी स्टूडेंट्स को बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार है। बोर्ड की ओर से रिजल्ट की घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजल्ट के साथ-साथ इस साल के पासिंग प्रतिशत और टॉपर्स के नाम की भी जानकारी दी जाएगी।
स्टूडेंट्स को अपना रिजल्ट देखने के लिए अपने रोल नंबर और जन्म तिथि का इस्तेमाल करना होगा। स्कोर कार्ड में सब्जेक्ट के हिसाब से मार्क्स, कुल मार्क्स, क्वालिफाइंग स्टेटस और अन्य जरूरी जानकारी मिलेगी।
DHSE Kerala Plus Two Result 2026 LIVE: कैसे जारी होगा रिजल्ट?
केरल प्लस टू रिजल्ट 2026 की घोषणा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की जाएगी। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस केरल परीक्षा भवन मुख्यालय में आयोजित होगी।
Kerala +2 Result 2026 Live: 4.5 लाख से अधिक बच्चे कर रहे रिजल्ट का इंतजार
इस साल केरल बोर्ड 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 4.5 लाख से अधिक स्टूडेंट्स शामिल हुए थे। पिछले साल भी यह संख्या 4 लाख से अधिक थी।
Kerala +2 Result 2026 Live: कैसे चेक करें केरल बोर्ड 12वीं रिजल्ट ?
केरल बोर्ड प्लस टू 12वीं रिजल्ट जारी होने के बाद, छात्र नीचे दी गई स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।
स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट dhsekerala.gov.in, या result.kite.kerala.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2: होमपेज पर उपलब्ध Kerala Plus Two Result 2026 link पर क्लिक करें।
स्टेप 3: अपना स्कूल कोड दर्ज करें और सबमिट करें।
स्टेप 4: अब आपका केरल 12वीं रिजल्ट 2025 स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा।
स्टेप 5: स्कोरकार्ड की जांच करें और उसका पीडीएफ डाउनलोड करें।
DHSE Kerala Plus Two Result 2026 LIVE: कहां चेक कर सकते हैं केरल प्लस टू रिजल्ट?
केरल प्लस टू रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट results.hse.kerala.gov.in, keralaresults.nic.in, results.kite.kerala.gov.in, results.kerala.gov.in और dhsekerala.gov.in से स्कोरकार्ड डाउनलोड कर पाएंगे।
DHSE Kerala Plus Two Result 2026 LIVE: आज जारी होगा केरल बोर्ड 12वीं का रिजल्ट
केरल बोर्ड कक्षा 12वीं का रिजल्ट आज (26 मई 2026) को दोपहर 3 बजे जारी किया जाएगा।