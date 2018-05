Plus Two Result 2018: केरल DHSE +2 परीक्षा नतीजे घोषित, www.keralaresults.nic.in, www.dhsekerala.gov.in पर देखें परिणाम

DHSE Kerala Plus Two Result 2018 from www.keralaresults.nic.in, www.dhsekerala.gov.in: डिपार्टमेंट ऑफ हायर सेकेंड्री एग्जाम (DHSE) ने +2 यानी 12वीं परीक्षा के परिणाम गुरुवार (10 मई) को जारी किए। परीक्षा में 83.75 फीसदी छात्र-छात्राएं पास हुए हैं। परीक्षा पास करने वाले कुल छात्रों की संख्या 3,09,065 है। 14,375 छात्रों को A+ ग्रेड्स मिले हैं। इस वर्ष 3.72 लाख छात्र-छात्राओं ने 12वीं की परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। बता दें DHSE पहले ही SSLC यानी 10वीं के नतीजे जारी कर चुका है। 10वीं के नतीजे 3 मई को जारी हुए थे। 10वीं का पासिंग पर्सेंटेज 97.84 फीसद रहा। वहीं 12वीं के छात्र-छात्राओं का इंतजार आज खत्म हो गया है। चलिए जानते हैं ऑनलाइन नतीजे देखने का तरीका।

आप ऑनलाइन नतीजे www.indiaresults.com, www.keralaresults.nic.in, kbpe.org, examresults.net/kerala और result.inc.in पर चेक कर सकते हैं। किसी भी एक वेबसाइट्स पर विजिट करें। “Kerala Class 12th Results” के लिंक पर क्लिक करें। डिटेल्स सब्मिट कर आप नतीजे देख सकते हैं। इसके साथ ही नतीजे आप dhsekerala.gov.in, results.itschool.gov.in, cdit.org, prd.kerala.gov.in, results.nic.in और educationkerala.gov.in पर भी देख सकते हैं।