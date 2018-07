DHE Odisha +3 Admission Merit List 2018 LIVE UPDATE: ओडिशा +3 मेरिट लिस्ट जारी, dheodisha.gov.in पर करें चेक

DHE Odisha +3 Admission Merit List 2018 at www.dheodisha.gov.in, www.samsodisha.gov.in: Department of Higher Education ने ओडिशा +3 एडमिशन्स की मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म यानी (CAF) भरने की अंतिम तिथि 27 जून 2018 थी। उम्मीदवारों का मेरिट लिस्ट का इंतजार आज खत्म हो गया है। मेरिट मंगलवार यानी 3 जुलाई को सुबह लगभग 11 बजे जारी की गई। लिस्ट जारी हो चुकी है और अब कॉलेजों में दाखिले 4 से 6 जुलाई 2018 तक चलेंगे। Department of Higher Education (DHE) के डेटा के मुताबिक, इस साल कुल 2,72,592 स्टूडेंट्स ने +3 दाखिला पाने के लिए आवेदन किया है। राज्य में 979 डिग्री कॉलेज हैं। मेरिट लिस्ट आप ऑफिशियल वेबसाइट https://samsodisha.gov.in/ और https://www.dheodisha.gov.in पर देख सकते हैं।