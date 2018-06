DHE Odisha +2 Merit List 2018 Live Updates: ओडिशा Plus II मेरिट लिस्ट जल्द, samsodisha.gov.in पर देखें

DHE Odisha +2 Admission Merit List 2018, DHE Odisha Plus 2 Two Merit List Result 2018 Live: ओडिशा Plus II या +2 की मेरिट लिस्ट शुक्रवार (29 जून 2018) को जारी हो गई। Directorate of higher secondary education ने मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। मैट्रिक यानी 10वीं पास करने वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने विभिन्न स्ट्रीम्स (साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स) के लिए आवेदन किया था वह मेरिट लिस्ट samsodisha.gov.in पर देख सकेंगे। +2 मेरिट कोर्सेज के लिए ऑनलाइन एप्लिकेशन प्रॉसेस 17 जून को समाप्त हो गया था।पहली लिस्ट में सिलेक्ट हुए स्टूडेंट्स के एडमिशन्स 2 जुलाई से शुरू होंगे और अंतिम तिथि 5 जुलाई और समय शाम 5 बजे तक है। लिस्ट का ऑनलाइन नोटिफिकेशन आप Student Academic Management System (SAMS) https://samsodisha.gov.in/Juniorweb.aspx पर देख सकते हैं। लिस्ट किस समय जारी होगी इसका समय तय नहीं है।