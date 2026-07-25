कॉकरोच जनता पार्टी के लगभग 2 महीने से चले आ रहे प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। CJP के आंदोलन के 36वें दिन शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी इस इस्तीफे को अपनी बड़ी जीत बता रही है क्योंकि यह उनके आंदोलन की प्रमुख मांग थी। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे की कॉपी सोशल मीडिया पर शेयर की है और यही कॉपी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजी है। धर्मेंद्र प्रधान केंद्र की मोदी सरकार में इस्तीफा देने वाले दूसरे केंद्रीय मंत्री बने हैं। उनसे पहले विवाद के कारण एमजे अकबर का इस्तीफा हुआ था। वहीं धर्मेंद्र प्रधान से पहले शिक्षा मंत्रालय जिनके पास था उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपनी कुर्सी छोड़ी थी।

कौन था वो शिक्षा मंत्री और कब हुआ था इस्तीफा?

मोदी सरकार में धर्मेंद्र प्रधान से पहले शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक थे जिन्होंने 7 जुलाई 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद छोड़ दिया था। हालांकि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए यह कुर्सी छोड़ी थी। रमेश पोखरियाल का इस्तीफा उस वक्त मोदी कैबिनेट के बड़े फेरबदल से ठीक पहले हुआ था। रमेश पोखरियाल निशंक को शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी मई 2019 में मिली थी। शुरुआत में वे मानव संसाधन विकास मंत्री थे, लेकिन जुलाई 2020 में मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय होने के बाद वे आधिकारिक रूप से देश के शिक्षा मंत्री बने रहे थे।

2014 के बाद मोदी सरकार में दूसरा इस्तीफा

2014 में जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से अब तक 12 सालों में यह दूसरा मौका आया है जब किसी केंद्रीय मंत्री को विवाद के चलते इस्तीफा देना पड़ा है। इससे पहले सभी इस्तीफे कैबिनेट में फेरबदल के चलते हुए थे। धर्मेंद्र प्रधान से पहले मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर का इस्तीफा आया था। एमजे अकबर ने 17 अक्टूबर 2018 को केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। उन पर मी टू कैंपेन के तहत गंभीर आरोप लगे थे। एमजे अकबर पर 9 दिन में 16 महिलाओं ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे।

जंतर-मंतर पर खुशी का माहौल

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर-मंतर पर खुशी का माहौल है। CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने इस इस्तीफे पर खुशी जाहिर की है। हालांकि उन्होंने कहा है कि मंत्री का इस्तीफा तो हो गया है, लेकिन हमारी दो और मांगे हैं। हम ऐसे नहीं जाएंगे। कॉकरोच एक बार घुसता है, तो निकलता नहीं। जिन बच्चों ने सुसाइड किया, उनके परिवार को एक करोड़ मुआवजा मिले। पुलिसवालों पर एक्शन हो।