उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को निर्देश दिया कि चल रही जांच का दायरा बढ़ाकर अन्य आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को भी शामिल किया जाए। यह जांच उन आरोपों के संबंध में की जा रही है कि छात्रों ने राज्य स्तरीय NEET-UG काउंसलिंग के दौरान राज्य के एक मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र और स्वतंत्रता सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र जैसे फर्जी प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल किया था।

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक, अब अधिकारी सभी आरक्षित श्रेणियों के लिए जमा किए गए दस्तावेजों का निरीक्षण और सत्यापन करेंगे। बयान में कहा गया है कि जांच के दौरान यदि कोई जाली दस्तावेज पाया जाता है, तो उसे रद्द कर दिया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों के अनुसार, शुरुआती शिकायतें फर्जी स्वतंत्रता सेनानी आश्रित प्रमाण पत्रों से संबंधित थीं, लेकिन अन्य आरक्षण श्रेणियों में संभावित दस्तावेज धोखाधड़ी को लेकर बढ़ते संदेह ने राज्य प्राधिकरण को जांच का दायरा बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है।

आठ उम्मीदवारों के प्रमाण पत्र रद्द किए गए

सीएमओ ने यह भी पुष्टि की है कि आठ उम्मीदवारों के प्रमाण पत्र रद्द कर दिए गए हैं। इसके बाद उनकी प्रवेश प्रक्रिया रद्द हो गई है। मुख्यमंत्री ने जांचकर्ताओं को यह पता लगाने का आदेश दिया है कि ये फर्जी दस्तावेज कैसे जारी किए गए और दोषियों की पहचान की जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस कथित रैकेट में शामिल पाए जाने वाले किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी को गंभीर अनुशासनात्मक और कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ेगा।

दोषी पाए जाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी- धामी

मुख्यमंत्री धामी ने कहा, “फर्जी सर्टिफिकेट के जरिये एडमिशन लेना उतना ही गंभीर अपराध है जितना परीक्षा में नकल करना। जैसे ही यह मामला सामने आया, अधिकारियों को पारदर्शी जांच करने और कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। जांच का दायरा बढ़ाते हुए अब सभी कैटेगरी के सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी। दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।”

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भविष्य में प्रवेश प्रक्रियाओं में ऐसे मामलों को रोकने के लिए, राज्य भर में दस्तावेज सत्यापन प्रोटोकॉल को और ज्यादा सख्त बनाया जाएगा। इससे पहले मेडिकल शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने देहरादून के जिला मजिस्ट्रेट को जांच करने और एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

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