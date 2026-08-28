पश्चिम बंगाल के शिक्षकों ने 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त हुए शिक्षकों के लिए अनिवार्य टीईटी से छूट की मांग की है और राज्य सरकार से इस मामले को केंद्र के सामने उठाने का आग्रह किया है। शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के संगठन ‘बंगिया शिक्षक ओ शिक्षा कर्मी समिति’ ने पश्चिम बंगाल के स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक बर्मन को पत्र लिखकर राज्य सरकार से केंद्र के पास जाने और इस मुद्दे का समाधान खोजने का अनुरोध किया है।

तमिलनाडु में 3.28 लाख शिक्षकों की टीईटी से छूट की मांग के बाद, बंगाल के 90,000 शिक्षक दिल्ली में विरोध प्रदर्शन की योजना बना रहे हैं। यह मांग उन शिक्षकों के विरोध के बीच उठी है जिनका कहना है कि बार-बार अपील और प्रदर्शन करने के बावजूद राज्य या केंद्र सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। शिक्षकों के संगठन ने अपने आंदोलन को और तेज करने की योजना की भी घोषणा की है। संगठन के महासचिव स्वपन मंडल ने बताया कि सितंबर से दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किए जाने की उम्मीद है।

यह मामला 29 मई को सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद सामने आया है, जिसमें कहा गया था कि सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी परीक्षा पास करना अनिवार्य है। हालांकि, कोर्ट ने शिक्षकों को परीक्षा उत्तीर्ण करने और सेवा में बने रहने के लिए 31 अगस्त, 2028 तक का समय दिया है।

90000 प्राइमरी और अपर-प्राइमरी शिक्षक प्रभावित हुए

पश्चिम बंगाल शिक्षक संगठन के अनुसार, इस फैसले से राज्य के लगभग 90000 प्राइमरी और अपर-प्राइमरी शिक्षक प्रभावित हुए हैं। संगठन का कहना है कि प्रभावित शिक्षकों में से कई पहले ही 15 से 20 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं और अगर वे जरूरी परीक्षा पास करने में असफल रहते हैं, तो उन्हें नौकरी से जुड़े लाभ बनाए रखने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

पश्चिम बंगाल के शिक्षक अब उन लोगों के लिए छूट की मांग कर रहे हैं जिनकी नियुक्ति 23 अगस्त, 2010 से पहले हुई थी। उनका तर्क है कि जो शिक्षक कट-ऑफ तारीख से पहले नियुक्त हुए थे, उन्हें कई साल की सेवा के बाद टीईटी पास करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए।

यह मुद्दा तमिलनाडु में भी सामने आया है, जहां राज्य सरकार ने 23 अगस्त, 2010 से पहले नियुक्त सरकारी शिक्षकों के लिए स्थायी छूट की मांग की है। तमिलनाडु के स्कूल शिक्षा मंत्री ए राजमोहन ने राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया है जिसमें ऐसे शिक्षकों को अपने पदों पर बने रहने के लिए अनिवार्य टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करने से पूर्ण और स्थायी रूप से छूट देने की मांग की गई है।

प्रस्ताव पेश करते हुए राजमोहन ने कहा कि तमिलनाडु में लगभग 3,28,701 सरकारी स्कूल शिक्षक टीईटी परीक्षा की अनिवार्यता से प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि यदि ये शिक्षक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करते हैं तो उन्हें नौकरी से निकाले जाने या पद गंवाने का सामना करना पड़ सकता है।

मंत्री ने कहा कि कई शिक्षकों ने 15 से 20 वर्षों तक लगातार सेवा की है। उन्होंने कहा कि इस स्तर पर अनुभवी शिक्षकों को नई पात्रता परीक्षा देने के लिए कहना उनकी नौकरी की सुरक्षा और आजीविका को प्रभावित कर सकता है। तमिलनाडु विधानसभा के प्रस्ताव में केंद्र से 23 अगस्त, 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को स्थायी रूप से टीईटी से छूट प्रदान करने का आग्रह किया गया।

इसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 23 में संशोधन और एनसीटीई के आधिकारिक दिशानिर्देशों के माध्यम से बदलाव की भी मांग की गई। प्रस्ताव में आगे यह भी मांग की गई कि ऐसे शिक्षकों को बिना किसी बाधा के पदोन्नति सहित सेवा लाभ मिलते रहने चाहिए। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भी इसी तरह टीईटी मुद्दे के समाधान के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं।

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