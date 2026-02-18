दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने परिसर में एक महीने के लिए किसी भी सार्वजनिक सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक लगा दी है। यह आदेश विश्वविद्यालय के प्राक्टर मनोज कुमार ने मंगलवार से लागू किया।

आदेश के अनुसार, विश्वविद्यालय परिसर में बिना रोक-टोक के सार्वजनिक समारोहों, जुलूस या प्रदर्शन से यातायात बाधित होता है। साथ ही इसमें इंसानी जान को खतरा और जनशांति भंग हो सकती है। उन्होंने कहा कि पहले भी, आयोजक अक्सर ऐसे ऐसे विरोध प्रदर्शनों को नियंत्रित करने में असफल रहे हैं, जिससे विश्वविद्यालय परिसर में कानून-व्यवस्था बिगड़ रही है।

प्राक्टर ने आदेश में सब डिविजन सिविल लाइंस के असिस्टेंट कमिश्नर आफ पुलिस के 26 दिसंबर 2025 के आदेश का हवाला दिया है, जिसमें गृह मंत्रालय की अधिसूचना का उल्लेख है।

इस अधिसूचना के अनुसार विश्वविद्यालय परिसर में ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं हो सकती जो आम लोगों की सुरक्षा और यातायात की आवाजाही को प्रभावित करे। प्रशासन ने यह भी बताया कि पहले आयोजक ऐसे विरोध प्रदर्शनों को नियंत्रित करने में असफल रहे हैं, जिससे कानून-व्यवस्था बिगड़ रही थी।

12 और 13 फरवरी की घटनाओं के बाद प्रशासन सतर्क

इससे पहले 12 और 13 फरवरी को नार्थ कैंपस में कला संकाय के बाहर छात्रों के विरोध कार्यक्रम के दौरान प्रोफेसर पर पानी और डस्टबिन फेंकने, नारेबाजी और हंगामे की घटनाएं हुईं। इसके बाद छात्रों ने मौरिस नगर थाने के बाहर भी विरोध जताया। इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ क्रास एफआइआर दर्ज की थी। डीयू कुलपति योगेश सिंह ने परिसर में हुई हिंसा की निंदा और चिंता व्यक्त की है।

आंदोलनों पर रोक लगाना स्वीकार्य नहीं

इस आदेश को लेकर छात्रों और शिक्षकों में विरोध शुरू हो गया है। डीयू कार्यकारी परिषद के सदस्य मिथुराज धुसिया ने कहा कि यह आदेश लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। उनका कहना है कि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण होने चाहिए और विश्वविद्यालय को हिंसा रोकने का उपाय करना चाहिए, न कि प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक लगाना। विश्वविद्यालय में यातायात अवरोध आदि के बहाने विरोध प्रदर्शनों और आंदोलनों पर रोक लगाना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है।

यह भी पढ़ें: जानिए UGC मामले पर क्या बोलीं मायावती

यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने कुछ दिनों पहले कहा था कि यूजीसी द्वारा देश के सरकारी व निजी विश्वविद्यालयों मे जातिवादी घटनाओं को रोकने के लिए जो नये नियम लागू किए गए है, जिससे सामाजिक तनाव का वातावरण पैदा हो गया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें