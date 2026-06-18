दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में अपनी वैश्विक रैंकिंग में सुधार करते हुए छह स्थान की बढ़त हासिल की है। इस बढ़त के साथ यूनिवर्सिटी अब 322वें स्थान पर पहुँच गई है, जबकि पिछले साल इसकी रैंक 328 थी।

इस उपलब्धि पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि यह यूनिवर्सिटी के शिक्षकों, शोधकर्ताओं, विद्यार्थियों और कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों का फल है।

देश में हासिल किया सातवां स्थान

उन्होंने आगे कहा कि यूनिवर्सिटी ने भारतीय विश्वविद्यालयों के बीच अपने स्थान को बरकरार रखा है और देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में सातवें स्थान पर बना हुआ है। कुलपति ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में विश्वविद्यालय ने शोध, नवाचार, अंतरराष्ट्रीय सहयोग शैक्षणिक गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। इन्हीं प्रयासों का सकारात्मक प्रभाव वैश्विक रैंकिंग में दिखाई दे रहा है।

रोजगार परिणाम कैटेगरी में दूसरा स्थान

भारतीय संस्थानों के बीच डीयू ने रोजगार परिणाम (Employment Outcomes) कैटेगरी में दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं, स्थिरता के क्षेत्र में यह चौथे स्थान पर रहा, जो 2026 में छठे स्थान से बेहतर प्रदर्शन है। इसके अलावा, इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क में यूनिवर्सिटी चौथे और शैक्षणिक प्रतिष्ठा (Academic Reputation) में छठे स्थान पर रहा। शैक्षणिक प्रतिष्ठा की श्रेणी में विश्वविद्यालय ने अपना पिछला स्थान बरकरार रखा।

आईआईटी समेत तीन संस्थानों का दबदबा

इसके अलावा, QS विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में भारतीय संस्थानों का दबदबा देखने को मिला है। IIT दिल्ली ने देश में पहला स्थान हासिल करते हुए वैश्विक स्तर पर 123वीं रैंक प्राप्त की है। IIT बॉम्बे और IIT मद्रास क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। टॉप 10 भारतीय संस्थानों की सूची में IIT खड़गपुर, IISc बेंगलुरु, IIT कानपुर, दिल्ली यूनिवर्सिटी, IIT गुवाहाटी और IIT रुड़की जैसे प्रतिष्ठित संस्थान शामिल हैं।

जानकारी दे दें कि इस साल, IIT दिल्ली भारत का टॉप रैंकिंग वाला विश्वविद्यालय बनकर उभरा है। संस्थान ने पिछले संस्करण की तुलना में पांच पायदान ऊपर चढ़कर 2026 में 123वें स्थान से 2027 में 118वें स्थान पर पहुंच गया है, जिसका कुल स्कोर 65.7 है।

इस वर्ष दुनिया के टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में केवल तीन भारतीय संस्थान ही स्थान पाने में सफल रहे हैं। इसमें आईआईटी दिल्ली को वैश्विक स्तर पर 118वां स्थान हासिल हुआ, फिर आईआईटी बॉम्बे को 134वां और आईआईटी मद्रास को 170वां स्थान मिला है।

(यह लेख कल्याणी चौधरी द्वारा लिखा गया है। कल्याणी जनसत्ता डिजिटल के साथ इंटर्न के तौर पर जुड़ी हैं।)

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दिल्ली यूनिवर्सिटी में बकरीद के दिन होने वाले एग्जाम को लेकर बुधवार को ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) से जुड़े छात्रों ने लॉ फैकल्टी के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। फैकल्टी के बाहर शुरू हुए इस प्रदर्शन ने उस वक्त थोड़ा हिंसक रूप ले लिया जब छात्रों ने फैकल्टी के अंदर जाने की कोशिश की और सिक्योरिटी गार्ड्स ने प्रदर्शनकारियों को बाहर खदेड़ दिया। स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया कि इस दौरान छात्राओं से बदसलूकी भी की गई। सोशल मीडिया पर इसके वीडियो भी सामने आए हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें