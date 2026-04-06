देशभर में इस वक्त बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं। बिहार और राजस्थान में सभी कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम जारी किए जा चुके हैं। सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आना अभी बाकी है। बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट के बीच देशभर में स्टूडेंट्स को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेस के शुरू होने का भी इंतजार है। डीयू में अंडरग्रेजुएट कोर्सेस में दाखिले की प्रक्रिया को लेकर अभी कोई ऑफिशियल डेट्स रिलीज नहीं की गई हैं, लेकिन डीयू के अधिकारियों ने यह संकेत दिए हैं कि इस साल एडमिशन प्रोसेस मई के तीसरे सप्ताह में शुरू किया जा सकता है।

CUET के शेड्यूल पर निर्भर करेगा डीयू एडमिशन प्रोसेस

अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन मई के तीसरे हफ्ते से शुरू हो सकते हैं। हालांकि यह पूरी तरह से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (UG) 2026 की एग्जाम डेट्स और रिजल्ट पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी अपना एडमिशन प्रोसेस कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (CSAS) पोर्टल के जरिए करती है जो कई फेज में होगा। पहला फेज रजिस्ट्रेशन का ही होगा।