देश के लाखों छात्र हर साल दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) में ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने का सपना देखते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि क्या बिना CUET (कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट) दिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है?

अगर आप भी यही जानना चाहते हैं, तो इसका सीधा जवाब है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर अंडरग्रेजुएट (UG) कोर्सेज में प्रवेश के लिए CUET-UG 2026 अनिवार्य है। हालांकि, कुछ ऐसे विकल्प भी हैं जहां बिना CUET के दाखिला लिया जा सकता है।

DU में रेगुलर ग्रेजुएशन एडमिशन की प्रक्रिया क्या है?

दिल्ली यूनिवर्सिटी में रेगुलर कॉलेजों में प्रवेश के लिए छात्रों को दो चरणों से गुजरना होता है।

चरण 1: सीयूईटी-यूजी परीक्षा देना, सबसे पहले छात्र को एनटीए द्वारा आयोजित CUET-UG परीक्षा देनी होती है। इसमें छात्र को उन्हीं विषयों का चयन करना होता है, जो उसने 12वीं कक्षा में पढ़े हों। CUET स्कोर के आधार पर ही आगे की मेरिट तैयार की जाती है।

चरण 2: CSAS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, सीयूईटी परिणाम आने के बाद छात्रों को दिल्ली यूनिवर्सिटी के CSAS (Common Seat Allocation System) पोर्टल पर आवेदन करना होता है।

CSAS प्रक्रिया में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, व्यक्तिगत जानकारी भरना, दस्तावेज अपलोड करना, कॉलेज और कोर्स की प्राथमिकता भरना, सीट आवंटन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस जमा करके प्रवेश की पुष्टि करना जैसे चरण शामिल हैं।

क्या बिना सीयूईटी के डीयू के रेगुलर कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है?

इसका जवाब है नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्पष्ट किया है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 में सभी रेगुलर अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम्स में प्रवेश केवल सीयूईटी-यूजी स्कोर के आधार पर ही होगा। बिना CUET के किसी भी रेगुलर कॉलेज में BA, BCom, BSc या अन्य ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन नहीं मिलेगा।

बिना CUET के कहां मिल सकता है एडमिशन?

हालांकि रेगुलर कॉलेजों में CUET जरूरी है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ विभाग ऐसे हैं जहां बिना CUET के प्रवेश संभव है।

School of Open Learning (SOL): दिल्ली यूनिवर्सिटी का एसओएल छात्रों को बिना सीयूईटी के कई ग्रेजुएशन कोर्स में प्रवेश देता है। यहां उपलब्ध प्रमुख कोर्सों में बीए प्रोग्राम, बीए (ऑनर्स), बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम (ऑनर्स) और बीए प्रोग्राम के साथ अन्य डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स शामिल हैं। एसओएल में प्रवेश 12वीं के अंकों और पात्रता के आधार पर होता है।

NCWEB (केवल छात्राओं के लिए)

नॉन-कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड (NCWEB) में भी कुछ कोर्स में सीयूईटी के बिना प्रवेश की व्यवस्था होती है। यह सुविधा केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध रहती है।

DU एडमिशन 2026 के लिए जरूरी दस्तावेज

CSAS पोर्टल पर आवेदन करते समय निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

10वीं की मार्कशीट एवं प्रमाणपत्र

12वीं की मार्कशीट एवं प्रमाणपत्र

आधार कार्ड

पासपोर्ट साइज फोटो

हस्ताक्षर

ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC)

माइग्रेशन सर्टिफिकेट

कैटेगरी सर्टिफिकेट (यदि लागू हो)

कैरेक्टर सर्टिफिकेट

DU एडमिशन 2026 की पूरी प्रक्रिया

स्टेप प्रक्रिया 1 CUET-UG परीक्षा के लिए आवेदन 2 CUET परीक्षा देना 3 CUET रिजल्ट प्राप्त करना 4 DU CSAS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन 5 कॉलेज और कोर्स प्रेफरेंस भरना 6 सीट अलॉटमेंट 7 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 8 फीस जमा कर एडमिशन कन्फर्म करना

निष्कर्ष

अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेज में BA, BCom, BSc या किसी अन्य ग्रेजुएशन कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं, तो CUET-UG 2026 देना अनिवार्य है। बिना CUET के रेगुलर कॉलेज में प्रवेश संभव नहीं है। हालांकि, जिन छात्रों ने CUET नहीं दिया है, उनके लिए DU School of Open Learning (SOL) और NCWEB जैसे विकल्प उपलब्ध हैं, जहां बिना CUET के भी दाखिला लिया जा सकता है।