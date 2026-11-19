Delhi Teachers News: दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। जनगणना 2027 के पहले चरण में ड्यूटी करने वाले शिक्षकों और अन्य शिक्षण कर्मचारियों को 15 दिन की विशेष छुट्टी देने के प्रस्ताव पर विचार करने को कहा गया है। यह छुट्टियां उन कर्मचारियों को दी जाएंगी जिन्होंने गर्मियों की छुट्टियों के दौरान भी जनगणना का काम किया था। हालांकि, अभी इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी नहीं मिली है।

शिक्षकों को क्यों मिल सकती है 15 दिन की विशेष छुट्टी?

दिल्ली में जनगणना 2027 के पहले चरण के दौरान बड़ी संख्या में सरकारी अधिकारियों और शिक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जनगणना संचालन निदेशालय, दिल्ली ने इन कर्मचारियों की गर्मियों की छुट्टियों में की गई ड्यूटी को ध्यान में रखते हुए 15 दिन की विशेष अर्जित छुट्टी देने का प्रस्ताव रखा है।

प्रस्ताव दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग को भेजा गया है और इसमें उन शिक्षकों और कर्मचारियों को राहत देने की मांग की गई है, जिन्होंने जनगणना के मकान सूचीकरण और आवास संबंधी कार्यों को पूरा करने के लिए गर्मी की छुट्टियों, सप्ताहांत और राजपत्रित अवकाश के दौरान भी काम किया था।

करीब 60 हजार सरकारी कर्मचारियों की लगी थी ड्यूटी

जनगणना 2027 के पहले चरण में दिल्ली के करीब 60,000 सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को तैनात किया गया था। इनमें बड़ी संख्या दिल्ली सरकार, नगर निगम दिल्ली (MCD) और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की थी। इन कर्मचारियों को जनगणना से जुड़े अलग-अलग काम सौंपे गए थे। इनमें प्रमुख जिम्मेदारियां इस प्रकार थीं।

एन्यूमरेटर (गणनाकार): घरों और आवासों से जुड़ी जानकारी जुटाना।

सुपरवाइजर: जनगणना के काम की निगरानी करना।

चार्ज ऑफिसर: निर्धारित क्षेत्र में जनगणना संबंधी कार्यों का प्रबंधन करना।

फील्ड ट्रेनर: कर्मचारियों को काम से संबंधित प्रशिक्षण देना।

चार्ज क्लर्क: जनगणना से जुड़े प्रशासनिक और रिकॉर्ड संबंधी कार्य संभालना।

कब हुई थी जनगणना के पहले चरण की प्रक्रिया?

दिल्ली में जनगणना के पहले चरण का काम अलग-अलग क्षेत्रों में दो अवधि में पूरा किया गया था।

क्षेत्र जनगणना कार्य की अवधि एनडीएमसी और दिल्ली कैंटोनमेंट क्षेत्र 16 अप्रैल से 15 मई 2026 एमसीडी क्षेत्र 16 मई से 14 जून 2026

इस दौरान कर्मचारियों ने गर्मियों की छुट्टियों में भी काम किया। इसी को देखते हुए उनके लिए विशेष छुट्टी देने की मांग की गई है।

Census 2011 की तर्ज पर छुट्टी देने की मांग

जनगणना संचालन निदेशालय ने शिक्षकों को 15 दिन की विशेष छुट्टी देने के लिए जनगणना 2011 के दौरान दिए गए छुट्टी लाभ का उदाहरण भी दिया है। निदेशालय चाहता है कि पात्र कर्मचारियों को लागू नियमों के अनुसार इसी तरह की राहत देने पर विचार किया जाए।

इस मुद्दे पर 13 अक्टूबर को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की बैठक में भी चर्चा हुई थी। समिति ने पात्र जनगणना कर्मचारियों को विशेष अर्जित छुट्टी देने की संभावना की जांच करने की सिफारिश की थी।

क्या दिल्ली के शिक्षकों को 15 दिन की छुट्टी मिलना तय है?

15 दिन की विशेष छुट्टी देने का प्रस्ताव रखा गया है लेकिन दिल्ली सरकार की ओर से इसे अंतिम मंजूरी दिए जाने की पुष्टि नहीं हुई है। छुट्टी का लाभ लागू नियमों, पात्रता और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी पर निर्भर करेगा।

इसलिए जिन शिक्षकों ने जनगणना 2027 के पहले चरण में ड्यूटी की थी, उन्हें आधिकारिक आदेश का इंतजार करना चाहिए। मंजूरी मिलने के बाद ही छुट्टी लेने की प्रक्रिया और पात्र कर्मचारियों से संबंधित स्पष्ट जानकारी सामने आ सकेगी।