केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की मूल्यांकन प्रक्रिया पर सबसे पहले सवाल खड़े करने वाले दिल्ली के छात्र वेदांत श्रीवास्तव ने सोशल मीडिया पर अपने री-इवैल्यूएशन रिजल्ट की जानकारी साझा की है। दरअसल, वेदांत ने ही सबसे पहले गलत आंसर शीट मिलने का दावा किया था जिसके बाद देशभर से छात्रों ने अपनी आंसर शीट की डिमांड कर दी थी। वेदांत के सवाल खड़े करने के बाद ही सीबीएसई के ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम पर देशभर बहस छिड़ गई थी। अब उसी वेदांत का री-इवैल्यूएशन रिजल्ट सामने आ गया है।

11 सवालों के के लिए री-इवैल्यूएशन कराया था वेदांत ने

वेदांत ने ट्विटर पर शेयर किए एक वीडियो में बताया है कि री-इवैल्यूएशन प्रोसेस में उनके सिर्फ 2 मार्क्स बढ़े हैं और जिस फिजिक्स की गलत आंसर शीट उन्हें मिली थी उस सब्जेक्ट में तो उनका एक भी नंबर नहीं बढ़ा है। वेदांत ने अपने X वीडियो में कहा है, “मुझे मेरा री-इवैल्यूएशन मिल गया है। मैंने 11 सवालों के लिए री-इवैल्यूएशन की मांग की थी, लेकिन सिर्फ मैथ्स और कंप्यूटर साइंस में मार्क्स बढ़े हैं। इन दिनों विषय में 1-1 नंबर बढ़ा है। फिजिक्स में तो एक भी नंबर नहीं बढ़ा है।”

Just to inform

Got my re-evaluation result. pic.twitter.com/gXguhDNDud — VEDANT (@VEDANTSHRIV17) June 28, 2026

वेदांत की शिकायत से बना था मुद्दा

बता दें कि वेदांत पहला ऐसा स्टूडेंट था जिसने मई में सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट जारी होने के बाद बोर्ड को अपनी फिजिक्स की आंसर शीट के लिए रिक्वेस्ट दी थी। वेदांत ने आरोप लगाया था कि बोर्ड की ओर से जो आंसर शीट उसे मिली थी वह उसकी नहीं थी। अपनी आंसर शीट की जगह किसी और स्टूडेंट की आंसर शीट उसे दे दी गई थी। इसके बाद वेदांत ने इवैल्यूएशन प्रोसेस पर सवाल उठाया।

वेदांत की शिकायत तेजी से वायरल हुई और अन्य छात्रों ने भी अपनी आंसर शीट की डिमांड रख दी थी। देखते ही देखते बोर्ड का OSM सिस्टम विवादों में आ गया। छात्रों ने OSM सिस्टम के तहत अपनी इवैल्यूएट की हुई आंसर बुक में गड़बड़ियों का आरोप लगाया।

सही आंसर शीट मिलने पर बढ़ा था स्कोर

इन आरोपों के बाद सीबीएसई ने भी ये मान लिया था कि रिजल्ट के बाद के प्रोसेस के दौरान गलती से आंसर शीट बदल गई थीं और बाद में वेदांत को उसकी असली फिजिक्स की आंसर बुक दे दी गई थी। इस सुधार के बाद उसका फिजिक्स स्कोर 65 से बढ़कर 74 मार्क्स हो गया। हालांकि, सही आंसर बुक देखने के बाद वेदांत ने फिर कहा था कि उसने इवैल्यूएशन में दूसरी दिक्कतें देखी थीं और उसने री-इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया, लेकिन री इवैल्यूएशन में उसके मार्क्स नहीं बढ़े। अब री-इवैल्यूएशन रिजल्ट घोषित होने के साथ ही वेदांत का मामला काफी हद तक फाइनल नतीजे पर पहुंच गया है।