केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) और दिल्ली के एक छात्र वेदांत के बीच का विवाद इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर देश का एजुकेशन सिस्टम पहले से ही सवालों के घेरे में है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड की कार्यशैली पर उठे सवालों ने एक बार फिर उस एजुकेशन सिस्टम को शर्मसार कर दिया है। दरअसल, दिल्ली के एक छात्र वेदांत जो कि 12वीं बोर्ड रिजल्ट के आने के बाद अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं था। उसने री-इवैल्यूशन प्रोसेस के तहत 3-4 विषयों की कॉपी के लिए आवेदन किया। बोर्ड की तरफ से उसे जो कॉपियां मिली उसमें से फिजिक्स की आंसर शीट ने वेदांत को हैरान कर दिया।
बोर्ड से मिली आंसर शीट में छात्र की राइटिंग अलग
छात्र के मुताबिक, उसे बोर्ड की तरफ से फिजिक्स के पेपर की जो आंसर शीट उपलब्ध कराई गई वह उसकी थी ही नहीं। छात्र का दावा है कि उसने एग्जाम में जो शीट लिखी थी और बोर्ड की तरफ से जो स्कैन कॉपी उसे दी गई है वह एक नहीं है बल्कि अलग कॉपी है। वेदांत का दावा है कि फिजिक्स की स्कैन कॉपी में और बाकी पेपर्स की आंसर शीट में उसकी राइटिंग पूरी तरह से अलग है। वेदांत ने 23 मई 2026 को इस मामले की जानकारी ट्विटर पर साझा की। साथ ही उसने CBSE बोर्ड को एक ईमेल भी किया। सीबीएसई बोर्ड की आंसर शीट को लेकर उठा विवाद अब चर्चा का विषय बन गया है।
छात्र का दावा- पेपर गया था बहुत अच्छा
वेदांत का कहना है कि फिजिक्स का जो पेपर उसने दिया था वह काफी आसान आया था और उसे उम्मीद थी कि उसे इस सब्जेक्ट में करीब 90 मार्क्स जरूर मिलेंगे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसे इस सब्जेक्ट में 50 पर्सेंट मार्क्स ही मिले। वह इन मार्क्स से संतुष्ट नहीं था तो उसने फिजिक्स के साथ-साथ गणित, अंग्रेजी और कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के लिए री-इवैल्यूशन के लिए अप्लाई किया। जब बोर्ड की तरफ से उसे इन सभी सब्जेक्ट की आंसर शीट भेजी गई तो उसे फिजिक्स की आंसर शीट अपनी बाकी आंसर शीट से एकदम अलग लगी। फिजिक्स की उस आंसर शीट में उसे उतने ही मार्क्स मिले हुए थे जो उसके रिजल्ट के समय आए थे।
सीबीएसई का OSM सिस्टम सवालों के घेरे में
इसके बाद वेदांत और उसके भाई ने इस मामले को सोशल मीडिया पर अपलोड किया। वेदांत ने अपने ट्विटर हैंडल से अपनी फिजिक्स की आंसर शीट के साथ-साथ अन्य पेपर्स की आंसर शीट भी शेयर की। उन पेपर्स को देखकर यह पता चल रहा है कि फिजिक्स की स्कैन कॉपी उस छात्र की नहीं है। इस मामले के सामने आने के बाद सीबीएसई का ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम सवालों के घेरे में आ गया है। वेदांत का कहना है कि उसे किसी और स्टूडेंट की आंसर शीट दी गई है जिसमें 50 पर्सेंट मार्क्स दिए गए हैं जबकि उसकी असली आंसर शीट का कुछ पता नहीं है, इसलिए मुझे अभी तक मेरे असली मार्क्स नहीं मिले हैं। वेदांत का कहना है कि इस वजह से मुझे PCM एग्रीगेट में 75% मार्क्स नहीं मिल रहे हैं।
बोर्ड ने छात्र की शिकायत को माना सही
इस पूरे मामले पर अब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। बोर्ड ने कहा है, “डियर वेदांत, फिजिक्स आंसर शीट को लेकर आपकी जो शिकायत थी उसकी तरफ ध्यान खींचने के लिए धन्यवाद। समीक्षा के बाद मामले की जांच कर ली गई है और आपकी आंसर शीट की सही कॉपी आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर भेज दी गई है। आवश्यकता अनुसार आपके परिणाम को अपडेट करने की प्रक्रिया भी की जा रही है। हम आपके धैर्य की सराहना करते हैं और आपको अपने निरंतर सहयोग का आश्वासन देते हैं।”
ट्रोलर्स ने पाकिस्तानी तक कहा
सीबीएसई के समक्ष अपनी इस शिकायत को उठाने के बाद वेदांत को सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने उन्हें पाकिस्तानी तक कह दिया, क्योंकि उनके ट्विटर अकाउंट की लोकेशन South Asia दिख रही थी। एक जाने-माने जर्नलिस्ट ने भी उनके ट्वीट को रिपोस्ट करते हुए लिखा था- क्या पाकिस्तानियों ने भी CBSE के एग्जाम दिए थे??? हालांकि उस पत्रकार ने बाद में अपने ट्वीट को डिलीट किया और एक नई पोस्ट के जरिए वेदांत से माफी मांगी।
ट्रोलिंग पर वेदांत के भाई का रिएक्शन
इस ट्रोलिंग को लेकर वेदांत के भाई सिद्धांत श्रीवास्तव ने कहा है, “वेदांत अपने फिजिक्स के मार्क्स से संतुष्ट नहीं था। हमने फिजिक्स के साथ मैथ्स, इंग्लिश और सोशल साइंस के री-इवैल्यूशन के लिए भी अप्लाई किया था। जब हमने स्कैन कॉपी देखी तो पाया फिजिक्स की आंसर शीट उसकी कॉपी से मैच नहीं कर रही थी। इस शिकायत को उठाने के बाद से हमारी ट्रोलिंग भी शुरू हो गई है, हमें पाकिस्तानी तक कहा जा रहा है और वो भी सिर्फ इस वजह से कि वेदांत के ट्विटर अकाउंट की लोकेशन South Asia नजर आ रही है, मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि South Asia में न सिर्फ पाकिस्तान है बल्कि भारत भी उसी रीजन में आता है।”
राहुल गांधी ने साधा बीजेपी पर निशाना
इस मामले पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी-प्रधान की जोड़ी ने एक और संस्था को धांधली का प्रतीक बना दिया है। राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि एक हफ्ते से OSM, गलत मार्किंग और जांच की गड़बड़ी की शिकायतें अनसुनी पड़ी हैं और शिक्षा मंत्री अपनी कुर्सी से चिपके हुए हैं।