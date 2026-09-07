Delhi Startup Policy 2026: अगर आपके पास कोई नया आइडिया है और आप उसे सिर्फ कॉलेज प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं रखना चाहते, तो दिल्ली सरकार की नई स्टार्टअप पॉलिसी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। दिल्ली सरकार ने स्टार्ट-अप और इनक्यूबेशन पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी है। इसके तहत अगले पांच वर्षों में 400 करोड़ से अधिक खर्च किए जाएंगे। मकसद युवाओं के इनोवेटिव आइडिया को कारोबार में बदलने के लिए फंडिंग, इन्क्यूबेशन, मेंटरशिप और संस्थागत सहयोग उपलब्ध कराना है।

सरकार का लक्ष्य केवल नए स्टार्टअप शुरू कराना नहीं है, बल्कि दिल्ली को ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जहां युवा नौकरी तलाशने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले उद्यमी बन सकें। हाल की चर्चा में सरकार ने 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप को सपोर्ट करने और चार लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य भी बताया है।

400 करोड़ कहां खर्च होंगे?

नई पॉलिसी के तहत अगले पांच वर्षों में 400 करोड़ से अधिक का निवेश प्रस्तावित है। इस राशि का इस्तेमाल दिल्ली में स्टार्टअप और इनोवेशन के लिए जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सहायता तंत्र विकसित करने में किया जाएगा। इसमें खासतौर पर इन्क्यूबेशन सेंटर, शुरुआती स्तर के स्टार्टअप को सहायता, मेंटरशिप और इनोवेशन को बढ़ावा देने जैसी व्यवस्थाओं पर जोर है।

यानी सरकार का फोकस सिर्फ पैसा देने पर नहीं, बल्कि एक ऐसा माहौल तैयार करने पर है जहां किसी छात्र या युवा को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए शुरुआती स्तर पर जरूरी मार्गदर्शन और नेटवर्क भी मिल सके।

छात्रों को कैसे मिलेगा फायदा?

पॉलिसी के तहत 11 राज्य विश्वविद्यालयों, 13 सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों, सरकारी ITI और पॉलिटेक्निक संस्थानों में इन्क्यूबेशन से जुड़ी सुविधाएं विकसित करने की योजना है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के छात्र भी इन संस्थानों के माध्यम से पॉलिसी के लाभ हासिल कर सकेंगे। सफल आइडिया और प्रोजेक्ट वाले छात्रों को वित्तीय सहायता देने का भी प्रावधान बताया गया है।

इसका मतलब है कि किसी छात्र के पास पढ़ाई के दौरान ही कोई टेक्नोलॉजी, सर्विस, प्रोडक्ट या सामाजिक समस्या का समाधान करने वाला आइडिया है, तो उसे आगे बढ़ाने के लिए संस्थागत मदद मिलने का रास्ता खुल सकता है।

कॉलेज सिर्फ डिग्री नहीं, स्टार्टअप का लॉन्चपैड भी बनेंगे

सरकार की योजना इन्क्यूबेशन सेंटर को उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ जोड़ने की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल की चर्चा में दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों और स्कूलों में भी इन्क्यूबेशन सेंटर विकसित करने की बात कही है।

इससे कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक नया विकल्प बन सकता है। पढ़ाई पूरी करने के बाद सीधे नौकरी तलाशने के बजाय छात्र अपने आइडिया को बिजनेस मॉडल में बदलने की कोशिश कर सकते हैं। यानी क्लासरूम से स्टार्टअप तक का सफर आसान बनाने की दिशा में यह पॉलिसी महत्वपूर्ण कदम हो सकती है।

आइडिया को बिजनेस बनाने में मदद

किसी भी स्टार्टअप के लिए आइडिया होना पहला कदम है। इसके बाद बाजार को समझना, प्रोडक्ट तैयार करना, ग्राहक तक पहुंचना, टीम बनाना और निवेश हासिल करना जैसी चुनौतियां आती हैं।

नई पॉलिसी का उद्देश्य इसी शुरुआती गैप को कम करना है। इन्क्यूबेशन सेंटर युवाओं को मेंटरशिप, नेटवर्किंग और बिजनेस डेवलपमेंट से जुड़ी सहायता उपलब्ध कराने का माध्यम बन सकते हैं। सरकार ने पॉलिसी को लागू करने में उद्यमियों, निवेशकों और शिक्षण संस्थानों से व्यावहारिक सुझाव लेने पर भी जोर दिया है।

हर आइडिया को नौकरी में बदलने की कोशिश

सरकार ने इस पॉलिसी को रोजगार के नजरिए से भी महत्वपूर्ण बताया है। हाल की एक बैठक में सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान 10,000 से अधिक स्टार्टअप को सपोर्ट करने और चार लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा। यहां बड़ा बदलाव यह है कि स्टार्टअप को सिर्फ एक बिजनेस आइडिया के तौर पर नहीं, बल्कि रोजगार पैदा करने वाले माध्यम के रूप में देखा जा रहा है।

अगर कोई छात्र पांच लोगों की टीम बनाकर अपना स्टार्टअप शुरू करता है और कुछ वर्षों बाद वह कंपनी 50 लोगों को रोजगार देती है, तो एक आइडिया का प्रभाव कई परिवारों तक पहुंच सकता है।

Delhi Start-up Youth Festival भी होगा आयोजित

नई पॉलिसी में युवाओं को इनोवेशन और उद्यमिता से जोड़ने के लिए दिल्ली स्टार्टअप यूथ फेस्टिवल आयोजित करने की योजना भी शामिल है। इसका उद्देश्य युवाओं, स्टार्टअप फाउंडर्स, निवेशकों और इनोवेशन से जुड़े लोगों को एक मंच पर लाना है। ऐसे आयोजनों से छात्रों को अपने आइडिया प्रस्तुत करने, संभावित निवेशकों से मिलने और सफल उद्यमियों से सीखने का अवसर मिल सकता है।

सरकार ने स्टार्टअप फाउंडर्स से भी मांगे सुझाव

6 सितंबर को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कई प्रमुख उद्यमियों और निवेशकों के साथ राउंडटेबल बैठक की। इसमें पॉलिसी के क्रियान्वयन, फंडिंग और इन्क्यूबेशन इकोसिस्टम को मजबूत करने पर चर्चा हुई। बैठक में Info Edge के संस्थापक संजीव बिखचंदानी, Snapdeal के सह-संस्थापक कुणाल बहल, Swiggy CEO रोहित कपूर समेत कई उद्यमी शामिल हुए।

सरकार का कहना है कि पॉलिसी को ऐसे लोगों के अनुभव के आधार पर बेहतर बनाया जाएगा, जिन्होंने खुद स्टार्टअप शुरू करके उसे आगे बढ़ाया है।

युवाओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह पॉलिसी?

भारत में स्टार्टअप का माहौल तेजी से बदल रहा है। ऐसे में किसी युवा के लिए सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ आइडिया सोचना नहीं, बल्कि उसे शुरुआती स्तर पर सही दिशा और संसाधन उपलब्ध कराना है। नई दिल्ली स्टार्टअप पॉलिसी में फंडिंग + इन्क्यूबेशन + मेंटरशिप + संस्थागत सपोर्ट को एक साथ जोड़ने की कोशिश की गई है।

खासकर छात्रों के लिए इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि उन्हें कॉलेज के दौरान ही अपने आइडिया को टेस्ट करने और बिजनेस में बदलने का अवसर मिल सकता है।