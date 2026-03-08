दिल्ली सरकार ने मौजूदा शैक्षणिक सत्र के लिए 12 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्पेशल स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया है। इन स्कूलों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 9 मार्च से शुरू होगा और 17 मार्च तक आवेदन किए जा सकेंगे। यह एडमिशन प्रक्रिया नर्सरी से लेकर कक्षा 10 और कक्षा 12 तक के लिए लागू होगी। ये सभी विशेष स्कूल दिव्यांग बच्चों को विशेष शिक्षण सुविधाएं और सहयोग प्रदान करते हैं।

कब और कैसे होगा आवेदन

शिक्षा निदेशालय (DoE) के अनुसार, इच्छुक अभिभावकों और अभिभावकों को 9 मार्च से 17 मार्च तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों की जांच संबंधित स्कूलों में 18 मार्च से 23 मार्च के बीच कार्य दिवसों में की जाएगी।

सीट ज्यादा होने पर क्या होगी चयन प्रक्रिया

यदि किसी कक्षा में आवेदकों की संख्या उपलब्ध सीटों से अधिक हो जाती है, तो चयन ड्रा ऑफ लॉट्स (लॉटरी सिस्टम) के माध्यम से किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर यह ड्रा 24 मार्च को सुबह 11 बजे आयोजित किया जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य और अभिभावक भी मौजूद रहेंगे।

कब जारी होगा एडमिशन का रिजल्ट

दस्तावेजों की जांच और ड्रा प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्कूलों के प्रधानाचार्य 25 मार्च को चयनित छात्रों की अंतिम सूची इन्क्लूसिव एजुकेशन ब्रांच मुख्यालय को भेजेंगे। इसके बाद 1 अप्रैल को सीट उपलब्धता के आधार पर स्कूल अलॉटमेंट किया जाएगा और पूरी एडमिशन प्रक्रिया 2 अप्रैल तक पूरी कर ली जाएगी।

वेटिंग लिस्ट के छात्रों को कब मिलेगा मौका

अगर पहले चरण में कुछ सीटें खाली रह जाती हैं, तो वेटिंग लिस्ट में शामिल बच्चों को 3 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच उनकी मेरिट और क्रम के अनुसार दाखिला दिया जाएगा।

किन बच्चों के लिए हैं ये विशेष स्कूल

दिल्ली के ये 12 स्पेशल स्कूल दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा और सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:

दृष्टिबाधित (Visual Impairment)

बौद्धिक दिव्यांगता (Intellectual Disability)

अन्य विशेष जरूरत वाले बच्चे

इन स्कूलों में प्रवेश के लिए आयु सीमा और दिव्यांगता की श्रेणियां सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार तय की गई हैं।

जरूरी दस्तावेज

एडमिशन के दौरान आमतौर पर निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र

दिव्यांगता प्रमाण पत्र

आधार कार्ड

निवास प्रमाण पत्र

पासपोर्ट साइज फोटो

पिछली कक्षा की मार्कशीट (जहां लागू हो)

Jansatta Education Expert Conclusion

दिल्ली सरकार के स्पेशल स्कूल दिव्यांग बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा और विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। ऐसे में जिन अभिभावकों के बच्चे विशेष जरूरत वाले हैं, वे समय रहते 9 मार्च से 17 मार्च के बीच आवेदन जरूर कर दें।