दिल्ली में स्कूल आफ ओपन लर्निंग के छात्रों के लिए एक और नया परिसर बनने जा रहा है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने ताहिरपुर में इसके लिए 50 एकड़ जमीन आवंटित की है। इस नए परिसर से छात्रों के लिए कक्षाओं और परीक्षाओं की सुविधाएं बढ़ेंगी, जिससे नियमित कालेजों पर निर्भरता कम होगी।

यह नया परिसर दो साल में तैयार करने की योजना है। इसके निर्माण का बजट केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) से तैयार कराया जाएगा। यहां बड़े हाल बनाए जाएंगे। इससे अधिक संख्या में छात्रों की कक्षाएं और परीक्षाएं एक साथ आयोजित की जा सकेंगी।

इस विस्तार से पूर्वी दिल्ली और उससे सटे NCR के छात्रों को काफी लाभ मिलेगा। उन्हें कक्षाएं लेने के लिए मुख्य या अन्य केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। SOL के अभी पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली में भी केंद्र हैं। यह नया केंद्र पूर्वी दिल्ली में SOL का दूसरा केंद्र होगा।

कैंपस आफ ओपन लर्निंग की निदेशक पायल मागो ने बताया कि हर साल स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर 1.30 लाख से अधिक छात्र दाखिला लेते हैं। उन्होंने कहा कि नए केंद्र के बनने से दिल्ली-एनसीआर के विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। इससे संस्थान की कक्षाएं और परीक्षाएं संचालित करने की क्षमता बढ़ेगी।

पायल मागो ने कहा, हम यहां बड़े हाल बनाने की योजना बना रहे हैं, जिससे एक साथ बड़ी संख्या में कक्षाएं व परीक्षाएं आयोजित की जा सकें। यह केंद्र पूर्वी दिल्ली, उत्तरपूर्वी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, वैशाली, गाजियाबाद व साहिबाबाद से दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए होगा।

ताहिरपुर में पहले से ही 50 एकड़ जमीन पर एसओएल का सात मंजिला आधुनिक हरित परिसर बना हुआ है। इसे तैयार करने में करीब 40 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। यहां श्रव्य-दृश्य प्रयोगशालाएं, आधुनिक प्रयोगशालाएं और कक्षाओं की सुविधाएं हैं। बीते साल शुरू हुए इस केंद्र में करीब चार हजार छात्र सुबह और शाम की पाली में कक्षाएं लेते हैं।

DU में खाली स्टाफ क्वार्टर बनेंगे छात्रावास

दिल्ली विश्वविद्यालय दूसरे राज्यों से आने वाले विद्यार्थियों को सस्ता आवास उपलब्ध कराने के लिए खाली स्टाफ क्वार्टर को छात्रावास में बदलने की तैयारी कर रहा है। विश्वविद्यालय के पोस्ट ग्रेजुएट पुरुष छात्रावास में छह टाइप-1 क्वार्टर का नवीनीकरण पूरा हो चुका है। इनको दो नवंबर से छात्रों के रहने के लिए उपलब्ध कराने की योजना है।

आवास की कमी दूर करने के लिए गठित आठ सदस्यीय समिति ने रीड्स लाइन और ढाका परिसर में खाली पड़े क्वार्टर का नवीनीकरण कर उन्हें छात्रों के उपयोग में लाने की सिफारिश की है। इनमें टाइप-1 क्वार्टर में एक कमरा, रसोई और बाथरूम की सुविधा है। छात्र साझा व्यवस्था के तहत रह सकेंगे। विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग विभाग को विभिन्न परिसरों में खाली पड़े अन्य क्वार्टर का सर्वे करने की जिम्मेदारी दी गई है।

विश्वविद्यालय मौजूदा छात्रावासों की क्षमता बढ़ाने पर भी विचार कर रहा है। जहां संभव होगा, एक कमरे में दो छात्रों को ठहराने की व्यवस्था की जा सकती है। इसके अलावा छात्रों के आवास की स्थिति जानने के लिए आनलाइन पोर्टल तैयार किया जा रहा है। जिससे उनके परिवार के रहने और पीजी में रहने के संबंध में जानकारी मिल सकेगी।

साथ ही पीजी में सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं की स्थिति की समीक्षा में भी मदद मिलेगी। समिति ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों की सरकारों से छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए संपर्क करने का सुझाव भी दिया है।

नए छात्रावासों का निर्माण सरकारी मंजूरी और बजट पर निर्भर करेगा। फिलहाल विश्वविद्यालय खाली पड़े क्वार्टर का सर्वे, नवीनीकरण और मौजूदा छात्रावासों की क्षमता बढ़ाने जैसे विकल्पों पर काम कर रहा है। विद्यार्थियों को कमरों के आवंटन और आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना चाहिए।

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