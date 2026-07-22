Delhi Police Physical Admit Card 2026: दिल्ली पुलिस ने भर्ती परीक्षा 2025 के तहत शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक सहनशक्ति और माप परीक्षण (PE&MT) प्रवेश पत्र 2026 जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, वे अब आधिकारिक भर्ती पोर्टल पर जाकर अपना फिजिकल टेस्ट एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

दिल्ली पुलिस की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार PE&MT का आयोजन 25 जुलाई 2026 से 10 अगस्त 2026 तक किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया के तहत कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) पुरुष/महिला, कांस्टेबल (ड्राइवर), हेड कांस्टेबल (मिनिस्टीरियल) और हेड कांस्टेबल (AWO/TPO) समेत विभिन्न पदों के लिए फिजिकल टेस्ट आयोजित होगा।

उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर प्रिंटेड ई-एडमिट कार्ड और सभी जरूरी दस्तावेज साथ लेकर पहुंचना होगा। निर्धारित तिथि और केंद्र में किसी भी प्रकार का बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द मानी जाएगी।

Delhi Police Physical Test 2026 Schedule

दिल्ली पुलिस के अनुसार फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट (PE&MT) 25 जुलाई से 10 अगस्त 2026 के बीच आयोजित किया जाएगा।

एडमिट कार्ड में उम्मीदवारों को निम्न जानकारी मिलेगी

फिजिकल टेस्ट की तारीख

रिपोर्टिंग टाइम

परीक्षा केंद्र का पता

आवश्यक निर्देश

उम्मीदवारों को केवल उसी तारीख और केंद्र पर उपस्थित होना होगा, जो एडमिट कार्ड में आवंटित किया गया है।

Delhi Police Physical Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

स्टेप 1. दिल्ली पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर Recruitment सेक्शन खोलें।

स्टेप 3. Delhi Police PE&MT e-Admit Card 2025-2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. अपना आवेदन संख्या/रजिस्ट्रेशन आईडी/रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।

स्टेप 5. कैप्चा भरकर सबमिट करें।

स्टेप 5. एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंट निकाल लें।

फिजिकल टेस्ट में कौन-कौन से दस्तावेज ले जाने होंगे?

उम्मीदवारों को निम्न दस्तावेज साथ लेकर जाना अनिवार्य होगा।

प्रिंटेड ई-एडमिट कार्ड

10 हालिया पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो

मूल फोटो पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस)

शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल प्रति

जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

EWS प्रमाण पत्र

NCC प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

स्पोर्ट्स कोटा संबंधी दस्तावेज (यदि लागू हो)

हिल एरिया प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

सभी दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित (Self-attested) फोटोकॉपी

PE&MT के दौरान क्या होगा?

फिजिकल टेस्ट की शुरुआत दौड़ से होगी, जिसमें सबसे पहले रेस आयोजित की जाएगी। रेस में सफल उम्मीदवार ही लॉन्ग जंप और हाई जंप में भाग ले सकेंगे। उम्मीदवारों को लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए तीन-तीन अवसर दिए जाएंगे। सभी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवारों का शारीरिक माप परीक्षण (PMT) किया जाएगा।

महत्वपूर्ण पात्रता शर्तें

कांस्टेबल (एक्जीक्यूटिव) पुरुष: PE&MT की तिथि तक उम्मीदवार के पास एलएमवी (मोटरसाइकिल/कार) का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। लर्नर लाइसेंस मान्य नहीं होगा।

कांस्टेबल (ड्राइवर): उम्मीदवार के पास 15 अक्टूबर 2025 या उससे पहले जारी किया गया भारी मोटर वाहन (HMV) ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है।

परीक्षा केंद्र पर क्या ले जाना मना है?

दिल्ली पुलिस ने उम्मीदवारों को निम्न वस्तुएं परीक्षा केंद्र पर न लाने की सलाह दी है।

मोबाइल फोन

स्मार्टवॉच

इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स

ब्लूटूथ डिवाइस

धारदार वस्तुएं

कीमती सामान

Delhi Police Physical Admit Card 2026 Direct Download Link