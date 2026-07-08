Delhi Police Constable Result 2026: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) भर्ती 2025-26 के उम्मीदवारों के लिए 7 जुलाई 2026 को दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल के मार्क्स और फाइनल आंसर की जारी कर दी है। इससे पहले 19 जून 2026 को भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया था।

जो उम्मीदवार कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) में शामिल हुए थे, वे अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट, मेरिट लिस्ट, मार्क्स और फाइनल आंसर-की देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

इतने पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती अभियान के माध्यम से दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल (एग्जीक्यूटिव) के 7,201 पदों को भरा जाएगा। लिखित परीक्षा का आयोजन 18 दिसंबर 2025 से 6 जनवरी 2026 के बीच किया गया था। आयोग ने रिजल्ट पीडीएफ के रूप में जारी किया गया है, जिसमें सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल हैं।

पीईटी और पीएसटी के लिए चयनित हुए उम्मीदवार

आयोग द्वारा जारी रिजल्ट पीडीएफ में जिन उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल हैं, वे भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और शारीरिक मानक परीक्षा (PST) में शामिल होंगे।

इतने चरणों में पूरी होगी चयन प्रक्रिया

कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा (CBT)

फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET)

फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST)

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

मेडिकल एग्जामिनेशन

उम्मीदवारों को प्रत्येक चरण में सफल होना अनिवार्य होगा।

Delhi Police Constable Result 2026 ऐसे करें चेक

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट और मार्क्स देख सकते हैं।

स्टेप 1. SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर Results सेक्शन खोलें।

स्टेप 3. Delhi Police Constable Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड करें।

स्टेप 5. PDF में अपना Roll Number या Name सर्च करें।

स्टेप 6. Marks और Final Answer Key लिंक पर जाकर अपना स्कोर डाउनलोड करें।

स्टेप 7. भविष्य के लिए सभी दस्तावेजों का प्रिंट या PDF सुरक्षित रखें।

दिल्ली पुलिस कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) भर्ती 2025-26 पूरा शेड्यूल

प्रक्रिया तिथि नोटिफिकेशन जारी 22 सितंबर 2025 आवेदन शुरू 22 सितंबर 2025 आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 करेक्शन विंडो 29 से 31 अक्टूबर 2025 सीबीटी परीक्षा 18 दिसंबर 2025 से 6 जनवरी 2026 प्रोविजनल आंसर-की 13 जनवरी 2026 रिजल्ट घोषित 19 जून 2026 मार्क्स एंड फाइनल आंसर-की 7 जुलाई 2026

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

जिन उम्मीदवारों ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) भर्ती 2025-26 की परीक्षा पास कर ली है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपना रिजल्ट पीडीएफ, मार्क्स और फाइनल आंसर-की डाउनलोड करके सुरक्षित रखें। आगामी पीईटी, पीएसटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के दौरान इन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ सकती है।