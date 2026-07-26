दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल (मिनिस्ट्रियल), हेड कांस्टेबल (AWO/TPO), कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) और कांस्टेबल (ड्राइवर) भर्ती के तहत होने वाले फिजिकल टेस्ट को स्थगित कर दिया गया है। 31 जुलाई से शुरू होने वाले इस टेस्ट में वह कैंडिडेट शामिल होने वाले थे जिन्होंने लिखित परीक्षा को पास किया था। लिखित परीक्षा पास करने वाले कैंडिडेट ही फिजिकल टेस्ट में शामिल होने वाले थे, लेकिन इस टेस्ट को अधिकारियों ने एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों से स्थगित कर दिया है। टेस्ट की नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी।
एडमिट कार्ड भी रद्द
दिल्ली पुलिस विभाग की ओर से लिए गए इस फैसले के बाद फिजिकल टेस्ट के वह एडमिट कार्ड भी रद्द हो गए हैं जिन्हें हाल फिलहाल में जारी किया गया था। दिल्ली पुलिस अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिवाइज्ड एग्जामिनेशन शेड्यूल की घोषणा करेगी और रीशेड्यूल फिजिकल टेस्ट से पहले नए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे।
क्या है आगे का प्रोसेस?
बता दें कि लिखित परीक्षा पास करने वाले कैंडिडेट्स को पहले फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट पास करना होगा। जो लोग रेस पास करेंगे, उन्हें ही लॉन्ग जंप और हाई जंप इवेंट्स में हिस्सा लेने की इजाजत मिलेगी। सभी PET इवेंट्स पास करने वाले कैंडिडेट्स को फिर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT) देना होगा। शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स को फाइनल सिलेक्शन से पहले इन स्टेज से गुजरना होगा।
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल PET मानक 2026 (पुरुष)
|आयु वर्ग
|1600 मीटर दौड़
|लंबी कूद (Long Jump)
|ऊँची कूद (High Jump)
|30 वर्ष तक
|6 मिनट
|14 फीट
|3 फीट 9 इंच
|30 से 40 वर्ष
|7 मिनट
|13 फीट
|3 फीट 6 इंच
|40 वर्ष से अधिक
|8 मिनट
|12 फीट
|3 फीट 3 इंच
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल PET मानक 2026 (महिला)
|आयु वर्ग
|1600 मीटर दौड़
|लंबी कूद (Long Jump)
|ऊँची कूद (High Jump)
|30 वर्ष तक
|8 मिनट
|10 फीट
|3 फीट
|30 वर्ष से अधिक
|9 मिनट
|9 फीट
|2 फीट 9 इंच
दिल्ली पुलिस PMT (शारीरिक मापदंड) मानक 2026
|मापदंड
|पुरुष
|महिला
|लंबाई (Height)
|170 सेमी
|157 सेमी
|सीना (Chest)
|81–85 सेमी (न्यूनतम 4 सेमी का फैलाव आवश्यक)
|लागू नहीं