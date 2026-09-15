Delhi High Court SPA PA Recruitment 2026: दिल्ली हाईकोर्ट ने सीनियर पर्सनल असिस्टेंट (SPA) और पर्सनल असिस्टेंट (PA) के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 150 पद भरे जाएंगे। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 15 सितंबर 2026 से 5 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Delhi High Court Recruitment 2026: कितने पदों पर भर्ती?

दिल्ली हाईकोर्ट की इस भर्ती में कुल 150 रिक्तियां शामिल हैं। इनमें पदों का विवरण इस प्रकार है:

पद रिक्तियां सीनियर पर्सनल असिस्टेंट (SPA) 117 पर्सनल असिस्टेंट (PA) 33 कुल 150

Delhi High Court SPA PA Recruitment 2026: जरूरी तारीखें

भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 सितंबर 2026 से शुरू हो गई है। उम्मीदवारों को आवेदन और शुल्क भुगतान दोनों 5 अक्टूबर 2026 तक पूरा करना होगा। आवेदन में सुधार के लिए 12 से 14 अक्टूबर 2026 तक का समय दिया गया है।

प्रक्रिया तारीख आवेदन शुरू 15 सितंबर 2026 आवेदन की अंतिम तारीख 5 अक्टूबर 2026 फीस जमा करने की अंतिम तारीख 5 अक्टूबर 2026 करेक्शन विंडो 12 से 14 अक्टूबर 2026 परीक्षा की तारीख जल्द घोषित होगी एडमिट कार्ड परीक्षा के 3 से 4 पहले रिजल्ट बाद में अपडेट होगा

शैक्षणिक योग्यता क्या है?

SPA और PA दोनों पदों के लिए उम्मीदवार के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है। इसके साथ पद के अनुसार अंग्रेजी शॉर्टहैंड और टाइपिंग की गति निर्धारित की गई है।

सीनियर पर्सनल असिस्टेंट (SPA) के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन डिग्री के साथ अंग्रेजी शॉर्टहैंड में 110 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी टाइपिंग 40 शब्द प्रति मिनट की स्पीड साथ कंप्यूटर का ज्ञान भी अनिवार्य है।

पर्सनल असिस्टेंट (PA) के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ अंग्रेजी शॉर्टहैंड 100 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी टाइपिंग 40 शब्द प्रति मिनट के साथ कंप्यूटर का ज्ञान भी अनिवार्य है।

Delhi High Court SPA PA Age Limit: उम्र कितनी होनी चाहिए?

आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को दिल्ली हाईकोर्ट के लागू नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

आवेदन शुल्क कितना है?

दिल्ली हाईकोर्ट एसपीए और पीए भर्ती के लिए सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 1500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और महिला उम्मीदवारों के लिए शुल्क 1300 रुपये निर्धारित है।

शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। इसके लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS और मोबाइल वॉलेट जैसे विकल्प उपलब्ध हैं।

Delhi High Court SPA PA Recruitment 2026: चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन केवल लिखित परीक्षा के आधार पर नहीं होगा क्योंकि भर्ती प्रक्रिया को कई चरणों में रखा गया है, जो इस प्रकार है।

पहला चरण- अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट

दूसरा चरण- अंग्रेजी शॉर्टहैंड टेस्ट

तीसरा चरण- मुख्य वर्णनात्मक परीक्षा

चौथा चरण- व्यक्तिगत साक्षात्कार

पांचवा चरण- दस्तावेज सत्यापन

अभ्यर्थियों को अगले चरण में पहुंचने के लिए संबंधित चरण में निर्धारित मानकों को पूरा करना होगा।

Delhi High Court SPA PA Recruitment 2026: कैसे करें आवेदन?

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को दिल्ली हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद भर्ती से संबंधित ऑनलाइन आवेदन लिंक खोलकर मांगी गई जानकारी भरनी होगी।

स्टेप 1. दिल्ली हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. Recruitment/Jobs से संबंधित सेक्शन खोलें।

स्टेप 3. SPA और PA Recruitment 2026 के आवेदन लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. रजिस्ट्रेशन पूरा करके लॉगिन करें।

स्टेप 5. व्यक्तिगत, शैक्षणिक और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 6. आवश्यक दस्तावेज और निर्धारित फोटो/हस्ताक्षर अपलोड करें।

स्टेप 7. अपनी कैटेगरी के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करें।

स्टेप 8. फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करें।

स्टेप 9. भविष्य के लिए आवेदन फॉर्म और शुल्क भुगतान की रसीद डाउनलोड करके सुरक्षित रखें।

कब होगी दिल्ली हाईकोर्ट SPA PA परीक्षा?

फिलहाल परीक्षा की तारीख घोषित नहीं की गई है। आधिकारिक कार्यक्रम जारी होने के बाद परीक्षा की तारीख और एडमिट कार्ड से संबंधित जानकारी दिल्ली हाईकोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे भर्ती से जुड़े अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।

उम्मीदवारों के लिए सलाह

दिल्ली हाईकोर्ट एसपीए और पीए भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि, वह आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, स्टेनोग्राफी और टाइपिंग की निर्धारित गति समेत सभी पात्रता शर्तों को ध्यान से जांच लें और उसके बाद ही आवेदन करें।

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