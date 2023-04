आभासी स्कूल में छात्रों को मिलेगी जेईई-नीट की मुफ्त कोचिंग

दिल्ली माडल आभासी (वर्चुअल) स्कूल में छात्रों को जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग मिलेगी।

नए सत्र में स्कूल की मांग को देखते हुए नौकरी दिलाने वाले ( जाब ओरिएंटेड) प्रशिक्षण जैसे कोडिंग, डिजिटल मीडिया एंड डिजाइन, फाइनेंस एंड एकाउंटिंग जैसे अध्ययन (कोर्स) भी शामिल किए है ताकि छात्रों को उनके भविष्य को लेकर कौशल और स्पष्टता मिल सके। दिल्ली सरकार वर्चुअल स्कूलों में यह सुविधा निशुल्क उपलब्ध कराएगी। दिल्ली माडल वर्चुअल स्कूल शैक्षणिक सत्र 2023-24 में बेहतरी शिक्षा माडल से सीखने को इच्छुक छात्रों तक और भी ज्यादा समृद्ध ढंग से पहुंचेगा। इन तैयारियों को लेकर रविवार शिक्षा मंत्री आतिशी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। दिल्ली सरकार के मुताबिक नए शैक्षणिक सत्र में वर्चुअल स्कूल की कार्य योजना को लेकर कई सुझाव भी इस बैठक में सामने आए हैं। इन वर्चुअल स्कूल के लिए इस सत्र के दाखिले जल्द ही शुरू होने वाले है। शिक्षामंत्री ने कहा कि दिल्ली माडल वर्चुअल स्कूल के माध्यम से हमारा उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को अधिक सुलभ और समावेशी बनाना है ताकि आसानी से बड़ी संख्या में और भारत में कही से भी छात्र अपनी सुविधा के अनुसार इसका हिस्सा बन सकें। कहा कि यह एक ऐसा स्कूल जिसका कोई भौतिक ढांचा तो नहीं है लेकिन उसमें एक स्कूल जैसी सारी खूबियाँ है। इसकी जरुरत को समझते हुए आज इसमें दिल्ली सहित 13 राज्यों के विद्यार्थी पढ़ रहे है और इस साल हमारा लक्ष्य इसे देश के और राज्यों तक पहुंचाना है। क्या है यह सुविधा यह एक फुलटाइम नियमित आनलाइन स्कूल है, जो व्यक्तिगत तौर पर शिक्षा का बेहतर विकल्प और अत्याधुनिक तकनीक के उपयोग के माध्यम से दूरस्थ रूप से छात्रों को अच्छी देता है। डीएमवीएस के लर्निंग प्लेटफार्म पर छात्र और शिक्षक लाइव कक्षाएं, छोटे ग्रुप्स में ट्यूटोरियल और अकादमी व इंडिविजुअल सपोर्ट के लिए वन-टू-वन मेंटरिंग जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैें। ये हैं खासियत दिल्ली बोर्ड आफ स्कूल एजुकेशन द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम।नियमित पढ़ाई के साथ सर्टिफिकेशन कोर्स का विकल्प।

