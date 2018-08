दिल्ली के सरकारी स्कूलों में होगी 9000 अतिरिक्त शिक्षकों की भर्ती, मिलेगी मुफ्त शिक्षा

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 9000 गेस्ट टीचर्स की भर्ती होगी। दिल्ली के शिक्षामंत्री और उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यह घोषणा की है। बुधवार को उन्होंने कहा, “14 अगस्त तक राज्य में 9000 अतिरिक्त गेस्ट टीचर्स की भर्ती की जाएगी ताकि सभी स्कूलों में जरूरत के मुताबिक शिक्षक मौजूद रहें।” मनीष सिसोदिया ने यह बात शहर के शिक्षा विभाग में हुई मीटिंग में कही। मीटिंग के दौरान मनीष सिसोदिया और पीडब्लूडी मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पूरे हुए इंफ्रास्ट्रक्चर कामों की समीक्षा भी की। अधिकारियों ने बताया कि सितंबर तक तीन नए और नए स्कूल तैयार किए जाएंगे। पीडब्लूडी स्कूलों को बनाने के बाद उन्हें शिक्षा निदेशालय को सौंप देगी।

बैठक में मनीष सिसोदिया ने और भी कई अहम मुद्दों पर अधिकारियों से बातचीत की। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को राहत देने के लिए सिसोदिया ने शिक्षा निदाशालय के अधिकारियों को शिक्षकों की शिकायतों पर ध्यान देने की बात भी कही। मनीष सिसोदिया ने सभी सरकारी स्कूलों में 12वीं तक मुफ्त शिक्षा देने की बात भी कही। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, “सभी सरकारी स्कूलों में 12वीं कक्षा तक शिक्षा 100% मुफ्त की जाएगी। अभी 8वीं कक्षा तक शिक्षा मुफ्त है लेकिन 9वीं से 12वीं कक्षा की नोमिनल फीस प्रतिमाह 20 रुपये है। आज इस फीस को भी हटाने पर फैसला लिया गया है।”

Education in all govt schools would be100% free upto class 12th. Though there was no fee upto class 8th but still a nominal fee was being charged from class 9th onward. Today it was decided to scrap this fees also….3/N

