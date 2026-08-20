Delhi Class 9 Rule U-Turn: दिल्ली सरकार ने कक्षा 9 के छात्रों को लेकर हाल ही में जारी किए गए एक अहम नियम पर यू-टर्न ले लिया है। शिक्षा निदेशालय ने उस प्रावधान को वापस ले लिया है, जिसके तहत कक्षा 9 में तीसरी भाषा यानी R3 में क्वालिफाई नहीं करने वाले छात्रों को कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में बैठने से रोकने की बात कही गई थी। अब इस मामले में CBSE के नियम लागू होंगे।

शिक्षा निदेशालय ने मंगलवार को जारी किए गए एक शुद्धिपत्र के जरिए इस प्रावधान को वापस लिया। एक अधिकारी के मुताबिक, पहले जारी आदेश की व्याख्या को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसके चलते यह प्रावधान वापस लिया गया।

दिल्ली सरकार ने वापस लिया नियम

दिल्ली सरकार की ओर से इसी सप्ताह कक्षा 9 की परीक्षा और प्रमोशन पॉलिसी में बदलाव किया गया था। इसमें R3 को लेकर ऐसा प्रावधान जोड़ा गया था, जिसके अनुसार छात्र अन्य प्रमोशन मानदंड पूरे करने पर कक्षा 10 में प्रमोट तो हो सकता था, लेकिन उसे कक्षा 10 में R3 की कमी पूरी करनी पड़ती और R3 क्वालिफाई किए बिना वह कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा नहीं दे सकता था।

अब सरकार ने यही शर्त वापस ले ली है। यानी कक्षा 9 में तीसरी भाषा R3 में क्वालिफाई नहीं करने के आधार पर छात्र को कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। इस मामले में CBSE की गाइडलाइंस प्रभावी रहेंगी।

R3 क्या है और अब क्या होगा?

CBSE की तीन भाषा वाली नीति के तहत कक्षा 9 और 10 के छात्रों को तीन भाषाओं का अध्ययन करना होगा, जिनमें कम से कम दो भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। यह नीति 1 जुलाई से प्रभावी हुई है।

तीसरी भाषा यानी R3 का मूल्यांकन स्कूल स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन के जरिए किया जाएगा। इसके लिए कक्षा 10 में अलग से बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। हालांकि R3 के अंक अंतिम सीबीएसई प्रमाणपत्र में दर्ज होंगे, लेकिन R3 का स्कोर कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में बैठने की पात्रता को प्रभावित नहीं करेगा।

यही वह बिंदु है जहां दिल्ली सरकार के शुरुआती आदेश और सीबीएसई की व्यवस्था के बीच भ्रम पैदा हुआ था। अब संशोधित आदेश के बाद CBSE का प्रावधान ही प्रभावी रहेगा।

क्या दिल्ली में तीन भाषाएं पढ़ना जरूरी होगा?

हां। दिल्ली के स्कूलों में कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए तीन भाषाओं का अध्ययन करने की व्यवस्था लागू की गई है। इनमें कम से कम दो भाषाएं भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF-SE) 2023 के तहत सीबीएसई की तीन भाषा नीति से जुड़ा है।

इसलिए छात्रों के लिए तीसरी भाषा पढ़ना जरूरी रहेगा, लेकिन अब R3 में असफल होने के कारण उन्हें कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा से रोकने वाला दिल्ली सरकार का अतिरिक्त प्रावधान लागू नहीं होगा।

Class 9 Policy में और क्या बदला?

दिल्ली सरकार ने 2026-27 सत्र से कक्षा 9 की परीक्षा और प्रमोशन व्यवस्था में कई बदलाव किए हैं। इसके तहत वोकेशनल एजुकेशन यानी कौशल विकास को अनिवार्य किया गया है। नई व्यवस्था में छह प्रमुख विषयों को कक्षा 10 में प्रमोशन के लिए आधार बनाया जाएगा, जो इस प्रकार हैं।

भाषा-1

भाषा-2

गणित

विज्ञान

सामाजिक विज्ञान

व्यावसायिक शिक्षा यानी कौशल विकास

इसके अलावा कक्षा 9 में गणित बेसिक और गणित स्टैंडर्ड की मौजूदा परीक्षा व्यवस्था को भी समाप्त किया गया है। हालांकि 2026-27 में कक्षा 10 के छात्रों के लिए पुरानी व्यवस्था जारी रहेगी।

AI और Computational Thinking पाठ्यक्रम का हिस्सा

दिल्ली की नई कक्षा 9 व्यवस्था में कंप्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसको भी शामिल किया जा रहा है। 2026-27 में इन्हें व्यवस्थित मॉड्यूल के रूप में शुरू किया जाएगा और 2027-28 से AI को अनिवार्य विषय बनाया जाएगा।

इसके साथ समाज में व्यक्तियों, कला शिक्षा और शारीरिक शिक्षा और कल्याण को भी अनिवार्य पाठ्यचर्या क्षेत्रों के रूप में शामिल किया गया है, जिसमें स्कूल स्तर का आकलन शामिल होगा।

छात्रों पर क्या होगा असर?

दिल्ली सरकार के इस यू-टर्न से उन छात्रों और अभिभावकों को राहत मिलेगी जिन्हें R3 को लेकर चिंता थी। अब केवल तीसरी भाषा में क्वालिफाई नहीं करने के कारण कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा का रास्ता बंद नहीं होगा।

हालांकि छात्रों को यह समझना जरूरी है कि R3 को हटाया नहीं गया है। तीसरी भाषा पढ़ना और उसका स्कूल स्तर पर मूल्यांकन नई व्यवस्था का हिस्सा बना रहेगा। बदलाव सिर्फ इतना है कि R3 में प्राप्त अंक या उसमें क्वालिफाई करने की स्थिति को कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा में बैठने की पात्रता से नहीं जोड़ा जाएगा।

Delhi Class 9 R3 Rule: पहले क्या था और अब क्या है?

मुद्दा पहले जारी नियम अब संशोधित स्थिति R3 यानी तीसरी भाषा अनिवार्य अनिवार्य R3 का मूल्यांकन स्कूल स्तर पर स्कूल स्तर पर R3 में फेल होने पर कक्षा 10 में प्रमोशन अन्य शर्तें पूरी होने पर संभव अन्य शर्तें पूरी होने पर संभव R3 फेल होने पर Class 10 Board बोर्ड परीक्षा से रोकने का प्रावधान नहीं रोका जाएगा Class 10 में R3 की अलग बोर्ड परीक्षा नहीं नहीं R3 के अंक CBSE प्रमाणपत्र में दर्ज होंगे दर्ज होंगे बोर्ड परीक्षा की पात्रता पर R3 का असर पहले जोड़ा गया था कोई असर नहीं

दिल्ली सरकार ने क्यों नियम वापस?

दिल्ली शिक्षा विभाग के एक अधिकारी के अनुसार, पहले जारी आदेश की व्याख्या को लेकर भ्रम पैदा हो गया था। इसी वजह से R3 को कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा की पात्रता से जोड़ने वाला प्रावधान वापस लिया गया। अब CBSE की गाइडलाइंस के मुताबिक R3 का मूल्यांकन स्कूल स्तर पर होगा और इसका प्रदर्शन Class 10 Board में बैठने की पात्रता तय नहीं करेगा।