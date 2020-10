दिल्‍ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज मंगलवार को ट्विटर पर कहा कि NEET, JEE Mains और JEE Advanced परीक्षाओं में दिल्ली सरकार के स्कूलों से क्‍वालिफाई हुए छात्रों की संख्या ने बेंचमार्क सेट किया है। । दिल्ली सरकार के स्कूलों के कुल 569 छात्रों ने मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET 2020) तथा 443 ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य (JEE मेन) क्वालीफाई की है। दिल्‍ली के शिक्षा मंत्री ट्वीट कर अपनी बात कही और क्‍वालिफाइड छात्रों को बधाई भी दी।

इस वर्ष, NEET 2020 परिणाम में अनारक्षित कैटेगरी के छात्रों के लिए NEET कट-ऑफ स्कोर बढ़ कर 720-147 हो गया है। NEET Result 2020 शुक्रवार, 16 अक्टूबर को घोषित किए गए हैं। दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल में कहा, NEET के कुल 569 क्‍वालिफाइड दिल्ली सरकार के स्कूली छात्रों में से 29 NEET 2020 योग्य छात्र मोलारबंद के एक दिल्ली सरकार के स्कूल से हैं, 24 यमुना विहार के एक और सरकारी स्कूल से और 23 नूर नगर से हैं।

— Manish Sisodia (@msisodia) October 20, 2020