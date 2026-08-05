इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन मेधावी छात्रों के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 12 विज्ञान वर्ग के छात्रों के लिए एक वर्षीय आवासीय छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया है। इस योजना के तहत चयनित छात्रों को JEE और NEET जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पूरी तरह निशुल्क कराई जाएगी।

क्या है नई स्कॉलरशिप योजना?

दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने दक्षणा फाउंडेशन के साथ मिलकर एक विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत चयनित छात्रों को महाराष्ट्र के पुणे स्थित दक्षणा फाउंडेशन के रेजिडेंशियल कैंपस में एक वर्ष तक मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। इस दौरान छात्रों को केवल कोचिंग ही नहीं बल्कि रहने, खाने और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराई जाएंगी।

कौन कर सकता है आवेदन?

इस योजना के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी।

शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कक्षा 12 (Science Stream) में अध्ययनरत हों।

दिल्ली के सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में नामांकित हों।

JEE या NEET जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के इच्छुक हों।

दक्षणा फाउंडेशन के निर्धारित पात्रता मानदंड पूरे करते हों।

कैसे होगा चयन?

छात्रों का चयन कई चरणों में किया जाएगा।

पहला चरण- सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे।

दूसरा चरण- दक्षणा फाउंडेशन निर्धारित कटऑफ के आधार पर प्रारंभिक शॉर्टलिस्ट जारी करेगा।

तीसरा चरण- इसके बाद उम्मीदवारों को दक्षणा स्कॉलर एप्लीकेशन (DSA) भरना होगा।

चौथा चरण- छात्रों को ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली समझाने के लिए मॉक टेस्ट देना होगा।

पांचवा चरण- इसके बाद दिसंबर 2026 में ज्वाइंट दक्षणा सिलेक्शन टेस्ट (JDST) 2027 आयोजित किया जाएगा।

छठा चरण- JDST में प्रदर्शन के आधार पर छात्रों को इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा।

सातवां चरण- अंतिम चयन के बाद छात्रों को पुणे स्थित रेजिडेंशियल कैंपस में प्रवेश मिलेगा।

मोबाइल फोन से देनी होगी परीक्षा

JDST 2027 ऑनलाइन मोड में आयोजित होगी। परीक्षा केंद्र पर छात्रों को अपने मोबाइल फोन के माध्यम से परीक्षा देनी होगी। इससे पहले उन्हें ऑनलाइन इंटरफेस समझने के लिए मॉक टेस्ट भी देना अनिवार्य होगा।

स्कूलों को दिए गए निर्देश

शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए हैं कि वे विज्ञान वर्ग के पात्र छात्रों को इस छात्रवृत्ति योजना की जानकारी दें और अधिक से अधिक छात्रों को आवेदन के लिए प्रेरित करें।

दक्षणा फाउंडेशन क्या है?

दक्षणा फाउंडेशन एक गैर-लाभकारी संस्था है, जो आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली छात्रों को JEE और NEET जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराती है। संस्था पिछले कई वर्षों से देश के विभिन्न राज्यों के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को आवासीय कोचिंग और मार्गदर्शन प्रदान कर रही है। इसके कई छात्र IIT, NIT, AIIMS और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में चयनित हो चुके हैं।