Delhi EWS DG Online Form 2026: दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में EWS, DG और CWSN श्रेणी के तहत प्रवेश हेतु ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल शुरू किया है। विभाग द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार आवेदन प्रक्रिया शनिवार से शुरू होकर 16 मार्च तक चलेगी। यह प्रक्रिया पूरी तरह कंप्यूटरीकृत और पारदर्शी होगी, जिसमें सीट आवंटन ड्रॉ ऑफ लॉट्स (लॉटरी सिस्टम) के माध्यम से किया जाएगा।

RTE Act 2009 के तहत 25% सीटें आरक्षित

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, दिल्ली के सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों (अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर) को एंट्री लेवल कक्षाओं में 25% सीटें EWS, DG और CWSN श्रेणियों के लिए आरक्षित रखना अनिवार्य है।

22% सीटें- EWS और DG श्रेणी के लिए

3% सीटें- CWSN (विशेष आवश्यकता वाले बच्चे) के लिए

ये सीटें पड़ोस में रहने वाले बच्चों के लिए आरक्षित हैं।

कौन कर सकता है आवेदन?

EWS (Economically Weaker Section)

परिवार की वार्षिक आय 5 लाख या उससे कम

आय प्रमाण पत्र अनिवार्य

DG (Disadvantaged Group)

इस श्रेणी में शामिल:

SC / ST

OBC (Non-Creamy Layer)

अनाथ बच्चे

ट्रांसजेंडर बच्चे

एचआईवी से प्रभावित या संक्रमित बच्चे

डीजी श्रेणी के आवेदकों को आय प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

CWSN (Children With Special Needs)

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सरकारी आदेशों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी।

आयु सीमा सत्र 2026-27 के लिए आयु की गणना 31 मार्च 2026 को आधार मानकर की जाएगी।

कक्षा आयु सीमा नर्सरी 3 से 5 वर्ष केजी 4 से 6 वर्ष कक्षा 1 5 से 7 वर्ष

चयन प्रक्रिया कैसे होगी?

आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से।

कोई ऑफलाइन फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा।

सीट आवंटन कंप्यूटरीकृत ड्रॉ ऑफ लॉट्स से होगा।

ड्रॉ की तिथि बाद में आधिकारिक सर्कुलर के जरिए घोषित की जाएगी।

चयनित अभ्यर्थियों की सूची पोर्टल पर उपलब्ध होगी।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज (संभावित)

हालांकि विस्तृत सूची पोर्टल पर जारी होगी, आमतौर पर निम्न दस्तावेज जरूरी होते हैं:

बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र

निवास प्रमाण पत्र (दिल्ली का)

आय प्रमाण पत्र (केवल EWS के लिए)

जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC के लिए)

आधार कार्ड (यदि उपलब्ध हो)

पासपोर्ट साइज फोटो

CWSN श्रेणी के लिए मेडिकल प्रमाण पत्र

माता-पिता के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

आवेदन फॉर्म सावधानीपूर्वक भरें, गलत जानकारी पर आवेदन निरस्त हो सकता है।

मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सक्रिय रखें।

आवेदन की रसीद और रजिस्ट्रेशन नंबर सुरक्षित रखें।

अंतिम तिथि से पहले आवेदन अवश्य पूरा करें।

पारदर्शिता और निगरानी

शिक्षा विभाग के अनुसार, यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, समयबद्ध और डिजिटल निगरानी के तहत संचालित होगी। इससे अभिभावक आवेदन की स्थिति हर चरण पर ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे।

