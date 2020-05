पंजाब, मुंबई, राजस्थान के बाद दिल्ली में भी गर्मी की छुट्टियों का ऐलान, COVID-19 के कारण 30 जून तक स्कूल बंद

दिल्ली सरकार ने बुधवार, 06 मई 2020 को दिल्ली के स्कूलों की गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। स्कूलों का ग्रीष्म अवकाश 11 मई 2020 से शुरू हो जाएगा और 30 जून 2020 तक रहेगा। सरकार ने छुट्टियों के दौरान विभिन्न तरह की सभी गतिविधियों को रोक दिया है और निर्देश जारी कर कहा है कि 30 जून तक किसी भी स्टूडेंट को स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इससे पहले, माना जा रहा था कि गर्मी की छुट्टियों के दौरान भी सीनियर स्टूडेंट्स की क्लासेस जारी रह सकती हैं। सरकार ने यह फैसला नॉवेल कोरोनावायरस COVID-19 के कारण लिया है। 06 मई को, भारत में कोरोनावायरस से संक्रमित लोगों की संख्या पचास हजार के करीब 49,391 तक पहुंच गई है, इनमें से 14,183 लोग ठीक भी हुए हैं लेकिन 1,694 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। मौजूदा हालात को देखते हुए दिल्ली के स्कूलों को 30 जून तक बंद रखने का फैसला लिया गया है।

शिक्षा निदेशालय (DoE) के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक, ‘सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश 11 मई से 30 जून तक घोषित किया जाता है। COVID-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए, छात्रों को गर्मियों की छुट्टी के दौरान किसी भी शिक्षण और शिक्षण गतिविधि के लिए स्कूलों में नहीं बुलाया जाएगा।’

Summer vacation in govt & govt aided schools shall be observed as usual from 11th May to 30th June for students. However, keeping in view #COVID19, students shall not be called to schools for any teaching learning activity during summer vacation: Delhi Directorate of Education pic.twitter.com/fiintlCr65

