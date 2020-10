Unlock 5.0 Guidelines: दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज ANI से बात करते हुए जानकारी दी की दिल्ली में स्कूल महीने के अंत तक बंद ही रहेंगे। राज्य सरकार के पिछले आदेश में कहा गया था कि राष्ट्रीय राजधानी में स्कूल 5 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की घोषणा के बाद, राजधानी के सभी स्‍कूल 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने COVID-19 के दौरान भी पढ़ाई जारी रखने के लिए ऑनलाइन क्‍लासेज़ शुरू की हैं।

अपने पिछले आदेश में, राज्य सरकार ने स्कूलों से अपने स्तर पर ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने का भी आग्रह किया था। सरकार ने कहा, “कक्षा 9 से 12 के लिए टीचिंग-लर्निंग एक्टिविटीज को और अधिक मजबूत और विस्तारित करने के लिए, सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन किया जाना है।”

All schools will remain closed for students in Delhi till October 31, 2020: Delhi Education Minister Manish Sisodia (file pic). #COVID19 pic.twitter.com/RU2fizTS8a

— ANI (@ANI) October 4, 2020