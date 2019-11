क्या 8 नवंबर तक बंद रहेंगे स्कूल? मनीष सिसोदिया ने दी ये सूचना

दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में वायु प्रदूषण बड़ी समस्या बन रही है। लोगों का घरों से निकला मुश्किल हो रहा है, जिसके चलते दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के स्कूलों को 5 नवंबर तक बंद रखा गया है। इसी बीच रविवार (03 नवंबर 2019) को दिल्ली के डिप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि सोशल मीडिया के जरिए छुट्टी की तारीख को लेकर गलत जानकारी फेलाई जा रही है। सिसोदिया ने लिखा कि, ‘सोशल मीडिया पर स्कूल और कॉलेज की छुट्टियों को लेकर फर्जी पत्र फेल रहा है, जिसमें 8 नवंबर तक छुट्टी होने की बात कही गई है। अब तक 5 नवंबर तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा अधिक जानकारी या अपडेट के लिए चैनलों के जरिए सूचना दी जाएगी।’

Fake letter circulating on social media regarding school college closure till November 8.

So far schools have been closed till November 5; any further decision shall be communicated through proper channels only.

All are advised not to believe on such fake letters or news.

— Manish Sisodia (@msisodia) November 3, 2019