दिल्ली शिक्षा निदेशालय (DoE) ने सीएम श्री स्कूलों में कक्षा 6 और कक्षा 9 में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा 13 अप्रैल 2026 को सफलतापूर्वक आयोजित की। यह प्रवेश परीक्षा 2026-27 एकेडमिक सेशन के लिए नेशनल कैपिटल के 75 तय स्कूलों में सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित हुई। इस परीक्षा में शामिल हुए स्टूडेंट्स को अब रिजल्ट का इंतजार रहेगा। रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स DoE की आधिकारिक वेबसाइट edudel.nic.in पर परिणाम चेक कर पाएंगे।

कब जारी हो सकता है रिजल्ट?

सीएम श्री स्कूलों में कक्षा 6 और कक्ष 9 की प्रवेश परीक्षा का परिणाम अप्रैल के आखिरी हफ्ते में जारी किए जाने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक, यह रिजल्ट 30 अप्रैल तक जारी किया जा सकता है। वहीं कक्षा 11वीं की प्रवेश परीक्षा का परिणाम 25 मई तक आने की संभावना है। 11वीं क्लास की प्रवेश परीक्षा 7 मई को आयोजित की जाएगी।