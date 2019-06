Delhi CET Exam 2019 Result: जानिए कितने बजे और कैसे चेक कर पाएंगे अपने नंबर

Directorate of Training and Technical Education (DTTE), Government of NCT, आज दिल्ली पॉलिटेक्निक का रिजल्ट जारी करने जा रहा है। रिजल्ट शाम को 4 बजे जारी किया जाएगा। रिजल्ट एक बार जारी होने के बाद cetdelhi.nic.in पर चेक किया जा सकेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिजल्ट जारी होने के बाद ही 22 जून मतलब आज से ही काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। Delhi CET हर साल इस एग्जाम का आयोजन कराता है। Delhi CET Exam 2019 इस साल 8 और 9 जून को आयोजित किया गया था।

इसमें सिलेक्शन एंट्रेंस टेस्ट में पर्फोर्मेंस के आधार पर किया जाएगा। जो कैंडिडेट्स इसमें पास होंगे वही 22 जून मतलब आज से शुरू होने वाली काउंसलिंग में हिस्सा ले पाएंगे। पूरे दिल्ली में 4,335 सीट्स पर एडमिशन के लिए यह एग्जाम आयोजित कराया जाता है। CET के अंडर में 4 टेस्ट कराए जाते हैं।

ऐसे चेक करें रिजल्ट: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cetdelhi.nic.in पर जाएं। इसके होमपेज पर ही रिजल्ट चेक करने का लिंक दिखाई देगा। अब उस लिंक पर क्लिक करें। अब नया पेज खुल जाएगा। अब यहां अपना रोल नंबर और मांगी गईं जरूरी डिटेल्स डालें। डिटेल्स डालने के बाद सबमिट कर दें। अब आपका रिजल्ट आपके सामने स्क्रीन पर होगा।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App