UP D.EL.ED First Semester Result: घोषित हुए पहले सेमेस्टर के नतीजे, यहां करें चेक

UP Deled Result 2017 1st Semester, UP BTC Result 2018 First Semester: उत्तर प्रदेश के डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन (DElEd) 2017 के पहले सेमेस्टर के नतीजे आ गए हैं। पहले सेमेस्टर में 1 लाख 41 हजार प्रशिक्षु सफल हुए हैं। नतीजे www.updeledinfo.in पर जाकर देखे जा सकते हैं। वेबसाइट ओपन होते ही ऊपर बाईं ओर UP D.El.Ed. 2017 1st Semester Result का विकल्प नजर आता है। इस पर क्लिक करके जो पेज खुलेगा, वहां रोल नंबर डालकर नतीजे देखे जा सकते हैं।

हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक, अनिल भूषण चतुर्वेदी ने मंगवार को नतीजे आने का ऐलान किया। बता दें कि पहले सेमेस्टर की परीक्षा इस साल 1 से 3 तक हुई थी। करीब 1 लाख 91 हजार प्रशिक्षुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था। नतीजों के मुताबिक, करीब 75 प्रतिशत प्रशिक्षु सफल हुए हैं।

RRB Group D Exam 2018: इस राज्य में स्थगित हुई परीक्षा, जानिए कब होगा नई तारीखों का ऐलान!

IBPS RRB Clerk Prelims Scores 2018: ऑफिस असिस्टेंट के परीक्षार्थी ऐसे चेक करें अपने स्कोर्स

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App