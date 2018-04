Manabadi TS Inter Results 2018 Declared: घोषित हुए तेलंगाना इंटर परीक्षाओं के परिणाम, ऐसे चेक करें रिजल्ट

Manabadi Inter Results 2018, TSBIE TS Inter Intermediate Results 2018: तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन (TSBIE) ने शुक्रवार को 2018 इंटरटमीडिएट प्रथम और द्वितीय वर्ष परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। परिणाम सुबह लगभग 9 बजे जारी किए गए। TSBIE की आधिकारिक वेबसाइट www.bie.telangana.gov.in से छात्र अपने रिजल्ट्स चेक कर सकते हैं। दोनों परीक्षाओं (प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष) में लगभग 9.63 लाख छात्र सम्मिलित हुए थे। प्रथम वर्ष परीक्षा में 4,36,000 छात्र और द्वितीय वर्ष की परीक्षा में भी 4.14 लाख से ज्यादा छात्र सम्मिलित हुए थे। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक 38,542 इंटर छात्र परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए। दोनों कोर्स, वोकेशनल और जनरल के परिणाम एक साथ जारी किए गए हैं। वहीं इस वर्ष की परीक्षा में बोर्ड ने जारी किए नतीजे। इस वर्ष की प्रथम वर्ष परीक्षा का पासिंग पर्सेंटेज 62.35 फीसद रहा है। वहीं छात्राओं का पासिंग पर्सेंटेज 69 फीसद रहा जबकि छात्रों का 55.66 फीसद। इसके अलावा द्वितीय वर्ष परीक्षा में कुल 67.25 फीसदी छात्र-छात्राएं पास हुए हैं।

तो चलिए अब जानते हैं नतीजे देखने का तरीका। वेबसाइट www.bie.telangana.gov.in पर लॉगइन करें। होम पेज पर ही आपको रिजल्ट लिंक दिखेगा। लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको अपना रोल नंबर और मांगी गई अन्य डिटेल्स सब्मिट करनी होगी। डिटेल्स सब्मिट करते ही रिजल्ट खुल जाएगा। वैसे www.bie.telangana.gov.in के अलावा आप tsbie.cgg.gov.in और results.cgg.gov.in पर भी नतीजे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य कई वेबसाइट्स पर भी नतीजे चेक कर सकते हैं।

Manabadi TS Inter Results 2018

वेबसाइट examresults.net, results.cgg.gov.in, goresults.net, manabadi.com, manabadi.co.in, exametc.com और educationandhra.com पर भी नतीजे देखे जा सकते हैं। बता दें Inter-I की परीक्षाएं 28 फरवरी से 17 मार्च और Inter-II की परीक्षाएं 2 से 19 मार्च 2018 तक आयोजित हुई थीं। 1,294 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित हुईं। परीक्षा आयोजन और मूल्यांकन के लिए लगभग 25,395 परीक्षकों को नियुक्त की गई थी। इसके अलावा 1,294 चीफ सुप्रीटेंडेंट्स और 1,294 डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स भी नियुक्त किए गए थे। नतीजे जारी होने के बाद बोर्ड की वेबसाइट डाउन हो गई है। ऐसे में आप एसएमएस के जरिए भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

एसएमएस के जरिए रिजल्ट- आप एसएमएस के जरिए भी नतीजे देख सकते हैं। बस फॉलो करें ये स्टेप्स।

प्रथम वर्ष जनरल छात्र- टाईप करें TSGEN1<space>REGISTRATION NO- और 56263 पर सेंड करें।

प्रथम वर्ष वोकेशनल छात्र- टाईप करें TSVOC1<space>REGISTRATION NO- और 56263 पर सेंड करें।

द्वितीय वर्ष जनरल छात्र- टाईप करें TSGEN2<space>REGISTRATION NO- और 56263 पर सेंड करें। द्वितीय वर्ष वोकेशनल छात्र- टाईप करें TSVOC2<space>REGISTRATION NO- और 56263 पर सेंड करें।

The overall pass percentage of students who appeared in the Telangana Inter 1st Year Exams 2017 was 57%. In the Telangana 2nd Intermediate results 2017, the pass percentage was slightly higher at 66.45%.

