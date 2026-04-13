राजस्थान के झुंझुनूं जिले के रहने वाले पूर्व सैनिक दशरथ सिंह इन दिनों अपनी अनोखी उपलब्धि को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने अब तक कुल 138 डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट हासिल किए हैं, जो सामान्य लोगों के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। हाल ही में उन्हें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) के दीक्षांत समारोह में वेदिक स्टडीज में मास्टर डिग्री प्रदान की गई, जिसमें उन्होंने डिस्टिंक्शन भी हासिल किया।

11 वर्ल्ड रिकॉर्ड का दावा

55 वर्षीय दशरथ सिंह का दावा है कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, जिसमें इंडिया बुक ऑफ़ रिकॉर्ड्स, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स शामिल हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है।

छोटे गांव से शुरू हुआ सफर

दशरथ सिंह का जन्म झुंझुनूं जिले के खीरोड़ गांव (नवलगढ़ तहसील) में एक किसान परिवार में हुआ। परिवार में शिक्षा का माहौल नहीं था, फिर भी उन्होंने सरकारी स्कूल से 10वीं तक पढ़ाई पूरी की। आर्थिक तंगी के कारण आगे की पढ़ाई मुश्किल लग रही थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी।

सेना में रहते हुए भी जारी रखी पढ़ाई

साल 1988 में उन्होंने भारतीय सेना जॉइन की और 16 साल तक पंजाब, जम्मू-कश्मीर समेत कई जगहों पर सेवा दी। सेना में रहते हुए भी उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। हर साल मिलने वाली 2 महीने की छुट्टी का उपयोग वे पढ़ाई के लिए करते थे।

रिटायरमेंट के बाद पढ़ाई को बनाया जुनून

2004 में रिटायर होने के बाद उन्होंने पूरी तरह शिक्षा पर ध्यान दिया। उन्होंने रेगुलर स्टूडेंट के रूप में, बी.कॉम, एलएलबी, एलएलएम, बीजेएमसी और बी.एड जैसी डिग्रियां हासिल कीं। इसके अलावा उन्होंने IGNOU, जैन विश्व भारती संस्थान और अन्य विश्वविद्यालयों से कई कोर्स पूरे किए।

दशरथ सिंह ने अब तक, जो प्रमुख उपलब्धियां हासिल की हैं उसमें 3 पीएचडी, 7 ग्रेजुएशन डिग्री, 46 पोस्टग्रेजुएशन डिग्री, 23 डिप्लोमा, 7 मिलिट्री स्टडीज डिग्री और 52 सर्टिफिकेट शामिल हैं।

सैनिकों के लिए कर रहे हैं काम

रिटायरमेंट के बाद उन्होंने केवल पढ़ाई ही नहीं की, बल्कि समाज सेवा भी शुरू की। उन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी कर वकालत शुरू की और सैनिकों के मामलों में मदद करने लगे। वह सप्त शक्ति कमान में लीगल एडवाइजर के रूप में भी काम कर चुके हैं और सेवारत एवं रिटायर्ड सैनिकों के केस संभालते हैं।

Jansatta Education Expert Conclusion

पूर्व सैनिक और डिग्री मैन ऑफ इंडिया दशरथ सिंह की कहानी यह साबित करती है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपने जुनून और मेहनत से एक मिसाल कायम की है,जो हर उस व्यक्ति के लिए एक मिसाल है, जिन्हें लगता है कि पढ़ने के लिए उम्र की सीमा होती है।