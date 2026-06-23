CUET UG Result 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट (CUET UG) 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इस वर्ष केवल एक उम्मीदवार ऐसा रहा जिसने अपने चुने गए पांच विषयों में से चार विषयों में 100 पर्सेंटाइल हासिल किया है।

एनटीए द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 22 उम्मीदवारों ने तीन विषयों में, 180 उम्मीदवारों ने दो विषयों में और 3,214 उम्मीदवारों ने एक विषय में 100 पर्सेंटाइल स्कोर प्राप्त किया है। इस साल CUET UG परीक्षा के लिए 15 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था।

CUET UG 2026 Result Highlights

विवरण आंकड़ा परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) परीक्षा का नाम CUET UG 2026 रिजल्ट जारी 23 जून 2026 आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in 4 विषयों में 100 पर्सेंटाइल 1 उम्मीदवार 3 विषयों में 100 पर्सेंटाइल 22 उम्मीदवार 2 विषयों में 100 पर्सेंटाइल 180 उम्मीदवार 1 विषय में 100 पर्सेंटाइल 3,214 उम्मीदवार

CUET UG Result 2026: ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर उपलब्ध “CUET UG Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना Application Number और Password/Date of Birth दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर आपका स्कोरकार्ड दिखाई देगा।

स्टेप 6. भविष्य की जरूरत के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

16 दिनों में जारी हुआ रिजल्ट

एनटीए ने बताया कि इस वर्ष परिणाम तैयार करने और घोषित करने की प्रक्रिया पहले की तुलना में काफी तेज रही। परीक्षा समाप्त होने के सिर्फ 16 दिनों के भीतर परिणाम घोषित कर दिया गया। यह पिछले शैक्षणिक सत्र की तुलना में 14 दिन कम समय है। एजेंसी ने कहा कि परिणाम फाइनल आंसर-की के आधार पर तैयार किए गए हैं, जिसे विषय विशेषज्ञों द्वारा सत्यापित किया गया था।

इन विश्वविद्यालयों में मिलेगा CUET स्कोर का फायदा

CUET UG स्कोर के आधार पर देश के 49 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा। इनमें प्रमुख विश्वविद्यालय शामिल हैं:

दिल्ली विश्वविद्यालय

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

जामिया मिलिया इस्लामिया

हैदराबाद विश्वविद्यालय

इसके अलावा कई राज्य, निजी और डीम्ड विश्वविद्यालय भी CUET स्कोर के आधार पर प्रवेश देंगे।

रिजल्ट के बाद क्या करें?

एनटीए ने स्पष्ट किया है कि उसका कार्य केवल परीक्षा आयोजित करना और स्कोर जारी करना है। इसके बाद की सभी प्रक्रियाएं संबंधित विश्वविद्यालय स्वयं संचालित करेंगे। उम्मीदवारों को अब विश्वविद्यालयों की काउंसलिंग प्रक्रिया पर नजर रखनी चाहिए और पसंदीदा विश्वविद्यालयों के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। इसके अलावा कट-ऑफ, मेरिट लिस्ट और सीट आवंटन से जुड़े अपडेट नियमित रूप से चेक करने के साथ आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार रखने चाहिए।

कैसे तैयार हुई मेरिट?

रिजल्ट जारी होने से पहले एनटीए ने उम्मीदवारों की रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स शीट और प्रोविजनल आंसर-की जारी की थी। उम्मीदवारों को आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया गया। सभी आपत्तियों की समीक्षा के बाद अंतिम उत्तर कुंजी जारी की गई और उसी के आधार पर परिणाम तैयार किया गया।

मार्किंग स्कीम

सही उत्तर: +5 अंक

गलत उत्तर: -1 अंक

अनुत्तरित प्रश्न: 0 अंक

CUET UG 2025 की तुलना में क्या बदला?

पिछले वर्ष CUET UG 2025 का परिणाम जुलाई के पहले सप्ताह में जारी किया गया था। उस समय परीक्षा के लिए 13.54 लाख अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था।

CUET UG 2025 के टॉप स्कोरर्स

1 विषय में 100 पर्सेंटाइल: 2,679 उम्मीदवार

2 विषयों में 100 पर्सेंटाइल: 150 उम्मीदवार

3 विषयों में 100 पर्सेंटाइल: 17 उम्मीदवार

4 विषयों में 100 पर्सेंटाइल: 1 उम्मीदवार

इस वर्ष एक विषय, दो विषय और तीन विषयों में 100 पर्सेंटाइल हासिल करने वाले उम्मीदवारों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।