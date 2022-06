CUET UG Exam 2022: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने सीयूईटी(Common University Entrance Test) यूजी परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट cuet.samarth.ac.in पर जारी परीक्षा कार्यक्रम चेक कर सकते हैं। परीक्षा देश के 554 शहरों में निर्धारित केंद्र पर आयोजित की जाएगी।

बता दें कि इस साल देश के विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों में इस परीक्षा के जरिए ही प्रवेश मिलेगा। परीक्षा में सफल अभ्यर्थी 43 सेंट्रल विश्वविद्यालय और 13 राज्य विश्वविद्यालय, 12 डीम्डविश्वविद्यालय और 18 निजी विश्वविद्यालय में दाखिला ले सकेंगे। जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार सीयूईटी यूजी परीक्षा के लिए 9,50,804 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है।

सीयूईटी 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 2 अप्रैल 2022 को जारी किया गया था और समय सीमा 31 मई तक बढ़ा दी गई थी। सीयूईटी परीक्षा 2022 कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी। यह 13 भाषाओं में आयोजित किया जाएगा – तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमिया, पंजाबी, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू।

इसके अतिरिक्त, एक अभ्यर्थी 19 अन्य भाषाओं जैसे फ्रेंच, जर्मन, जापानी, रूसी, बोडो, संथाली और कई अन्य भाषाओं में से भी चुन सकता है। अभ्यर्थी अपने आवेदन में 23 जून 2022 से 24 जून 2022 तक करेक्शन कर सकते हैं।

CUET UG Exam 2022 Date: यह है परीक्षा की तिथियां

सीयूईटी यूजी परीक्षा का आयोजन 15, 16, 19, 20 जुलाई और 4, 5, 6, 7, 8 और 10 अगस्त 2022को किया जाएगा। अभी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड नहीं जारी किया गया है। परीक्षा प्रवेश पत्र जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा।

CUET UG Exam 2022 Date Released How to Check: ऐसे चेक करें शेड्यूल

1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट cuet.samarth.ac.in पर जाएं।

2.होम पेज पर दिए गए Public Notice: Dates for Correction, Reopening of the Application Form and Examination of Common University Entrance Test [CUET (UG) -2022] के लिंक पर क्लिक करें।

3.परीक्षा कार्यक्रम आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।

4.अब चेक करें और प्रिंट निकाल लें।