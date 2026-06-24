CUET UG 2026 Topper Devina Gehlot: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा घोषित सीयूईटी यूजी 2026 के परिणाम में दिल्ली के भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत की बेटी देविना गहलोत ने ऑल इंडिया रैंक (AIR) 1 हासिल कर देशभर में पहला स्थान प्राप्त किया है। देविना ने अपनी सफलता का श्रेय अनुशासन, निरंतर अभ्यास और नियमित रिवीजन को दिया है।

रिजल्ट देखकर नहीं हुआ यकीन

दिल्ली पब्लिक स्कूल (DPS) वसंत कुंज की छात्रा देविना गहलोत ने कहा कि उन्हें अपने टॉपर बनने पर शुरुआत में विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि रिजल्ट देखने के बाद उन्होंने कई बार अपना एप्लिकेशन नंबर चेक किया क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है।

लंबे घंटों की पढ़ाई नहीं, अनुशासन है सफलता की कुंजी

देविना के अनुसार, परीक्षा में सफलता के लिए केवल लंबे समय तक पढ़ाई करना जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सभी विषयों की रोजाना पढ़ाई की, नियमित रिवीजन किया और पिछले वर्षों के प्रश्नपत्र हल किए। उनका मानना है कि निरंतरता और अनुशासन किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

बोर्ड परीक्षा के बाद तैयारी में आई थीं चुनौतियां

देविना ने बताया कि बोर्ड परीक्षा समाप्त होने के बाद CUET की तैयारी शुरू करना उनके लिए आसान नहीं था। शुरुआत में उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस विषय से तैयारी शुरू करें और क्या पढ़ें। कई बार वह दबाव भी महसूस करती थीं, लेकिन परिवार और शिक्षकों के सहयोग ने उन्हें आत्मविश्वास बनाए रखने में मदद की।

#WATCH | Delhi | On securing AIR 1 in the CUET (Common University Entrance Test) examination 2026, daughter of BJP MLA Kailash Gehlot, Devina Gehlot says, "The exam went very well, but I never thought that I would secure AIR 1…God has been very kind…" pic.twitter.com/RSLSQxSE7u — ANI (@ANI) June 23, 2026

परिवार और शिक्षकों का मिला पूरा सहयोग

सीयूईटी यूजी 2026 टॉपर ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता और शिक्षकों को भी दिया। उन्होंने कहा कि उनके परिवार ने कभी उन पर अनावश्यक दबाव नहीं डाला और हमेशा उनका मनोबल बढ़ाया। इसी सकारात्मक माहौल ने उन्हें परीक्षा की तैयारी में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया।

अंग्रेजी साहित्य और पत्रकारिता में है रुचि

देविना गहलोत आगे चलकर इंग्लिश ऑनर्स में पढ़ाई करना चाहती हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें साहित्य, पढ़ने और लेखन में विशेष रुचि है। भविष्य में वह पत्रकारिता के क्षेत्र में भी करियर बनाने पर विचार कर रही हैं।

CUET UG 2026 में कई छात्रों ने हासिल किए शानदार अंक

एनटीए के अनुसार, सीयूईटी यूजी 2026 में कुल 22 उम्मीदवारों ने तीन विषयों में 100 पर्सेंटाइल स्कोर हासिल किया है। वहीं 180 उम्मीदवारों ने दो विषयों में 100 पर्सेंटाइल प्राप्त किए हैं। इस वर्ष परीक्षा में छात्रों का प्रदर्शन काफी शानदार रहा है।