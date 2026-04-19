नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने CUET UG 2026 के लिए आवेदन सुधार (Correction Window) की अंतिम तिथि आज यानी 20 अप्रैल 2026 तय की है। परीक्षाओं के पास अब केवल कुछ घंटे बचे हैं, क्योंकि रात 11:50 बजे के बाद कोई भी बदलाव संभव नहीं होगा। जो छात्र अपने चुने गए विषय या विश्वविद्यालय विकल्प में गलती कर चुके हैं, उनके लिए यह आखिरी मौका है।

क्यों जरूरी है यह करेक्शन विंडो?

कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG) देश की केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एडमिशन के लिए बेहद अहम परीक्षा है और हर विश्वविद्यालय की अपनी अलग पात्रता होती है। छात्रों द्वारा चयन किए गए विषय सीधे एडमिशन पर असर डालते हैं और गलत विषय चुनने पर मेरिट में आने के बावजूद एडमिशन छूट सकता है। इसलिए एनटीए ने उम्मीदवारों को अंतिम मौका दिया है कि वे अपनी गलतियां सुधार लें।

क्या-क्या बदलाव कर सकते हैं?

NTA द्वारा दी गई सुविधा के तहत उम्मीदवार अपने फॉर्म में चुने गए विषयों को बदल सकते हैं और नए टेस्ट पेपर्स को जोड़ सकते हैं और कुछ अन्य सीमित जानकारी में संशोधन कर सकते हैं। अगर छात्र नए विषय जोड़ते हैं, तो अतिरिक्त फीस का भुगतान करना अनिवार्य होगा और भुगतान के बाद ही बदलाव स्वीकार किए जाएंगे।

CUET UG 2026 Correction कैसे करें?

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. Application Number और Password से लॉगिन करें।

स्टेप 3. “Correction Window” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. आवश्यक बदलाव करें (Subjects / Details)।

स्टेप 5. फीस (यदि लागू हो) जमा करें।

स्टेप 6. नया Confirmation Page डाउनलोड करें।

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

छात्रों को सलाह दी जाती है कि वह जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसकी सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट जरूर चेक करें और जल्दबाजी में गलत बदलाव न करें। अंतिम सबमिशन से पहले पूरी जानकारी दोबारा जांच लें।

Jansatta Education Expert Conclusion

CUET UG 2026 के उम्मीदवारों के लिए आज बेहद अहम दिन है। एक छोटी सी गलती आपके एडमिशन को प्रभावित कर सकती है, इसलिए समय रहते सभी सुधार कर लेना जरूरी है और साथ ही इस बात को भी याद रखें कि आज रात 11:50 बजे के बाद कोई बदलाव संभव नहीं होगा।