नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट (CUET UG) 2026 की फाइनल आंसर-की जारी कर दी है। इसके साथ ही लाखों अभ्यर्थियों का रिजल्ट का इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाकर फाइनल आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं।

एनटीए ने प्रोविजनल आंसर-की पर प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा के बाद सात प्रश्नों को अंतिम आंसर-की से हटा दिया है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि अब जारी की गई आंसर-की अंतिम है और इसके खिलाफ कोई नई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।

7 प्रश्नों को किया गया ड्रॉप

सीयूईटी यूजी 2026 की प्रोविजनल आंसर-की 9 जून को जारी की गई थी। उम्मीदवारों को 11 जून तक प्रश्नों और उत्तरों पर आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया गया था। विषय विशेषज्ञों द्वारा सभी आपत्तियों की समीक्षा करने के बाद सात प्रश्नों को हटाने का फैसला लिया गया।

एनटीए के अनुसार, जिन प्रश्नों को हटाया गया है, उनके संबंध में निर्धारित नियमों के अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा। वहीं जिन प्रश्नों का उत्तर उम्मीदवारों ने नहीं दिया है, उनके लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे।

15.68 लाख से अधिक छात्रों ने कराया पंजीकरण

CUET UG 2026 देश की सबसे बड़ी स्नातक प्रवेश परीक्षाओं में से एक रही। इस वर्ष कुल 15,68,866 अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया, जिसके मुख्य आंकड़े इस प्रकार हैं।

8,69,959 उम्मीदवारों ने 5 विषय चुने

3,63,096 उम्मीदवारों ने 4 विषय चुने

2,93,660 उम्मीदवारों ने 3 विषयों का चयन किया

31,011 उम्मीदवारों ने 2 विषय चुने

11,140 उम्मीदवारों ने केवल 1 विषय के लिए आवेदन किया

पूरी परीक्षा के दौरान लगभग 67.56 लाख टेस्ट इंस्टेंस दर्ज किए गए और परीक्षा 35 शिफ्टों में आयोजित हुई।

संशोधित पैटर्न के तहत हुई परीक्षा

इस वर्ष सीयूईटी यूजी 2026 का आयोजन कुल 37 विषयों में किया गया। इनमें 13 भाषाएं, 23 डोमेन विषय और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट शामिल था।

संशोधित परीक्षा पैटर्न के तहत उम्मीदवारों को अधिकतम 5 विषय चुनने की अनुमति दी गई थी। प्रत्येक पेपर में 50 अनिवार्य प्रश्न पूछे गए और परीक्षा की अवधि 60 मिनट निर्धारित की गई। परीक्षा पूरी तरह कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की गई।

शहर आवंटन में बेहतर व्यवस्था

एनटीए के आंकड़ों के अनुसार 96.6 प्रतिशत उम्मीदवारों को उनकी पसंद के परीक्षा शहरों में से किसी एक का आवंटन किया गया। वहीं करीब 79 प्रतिशत अभ्यर्थियों को उनकी पहली पसंद वाला परीक्षा शहर मिला। इससे परीक्षा आयोजन को लेकर एजेंसी की व्यवस्थाओं को मजबूती मिली है।

CUET UG Final Answer Key 2026 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन कर फाइनल आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर उपलब्ध “CUET UG Final Answer Key 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड/जन्मतिथि दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. फाइनल आंसर-की स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। इसे डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

अब क्या होगा?

फाइनल आंसर-की जारी होने के बाद अब उम्मीदवारों की नजर सीयूईटी यूजी 2026 रिजल्ट पर है। रिजल्ट जारी होने के बाद विभिन्न केंद्रीय, राज्य, निजी और डीम्ड विश्वविद्यालय अपनी-अपनी मेरिट सूची तैयार करेंगे।

ध्यान देने वाली बात यह है कि CUET के लिए कोई केंद्रीकृत काउंसलिंग प्रक्रिया नहीं होती। प्रत्येक विश्वविद्यालय अपने नियमों, पात्रता मानदंडों और कट-ऑफ के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया संचालित करता है। इसलिए उम्मीदवारों को उन विश्वविद्यालयों की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखनी चाहिए, जहां वे प्रवेश लेना चाहते हैं।

CUET UG 2026 Final Answer Key PDF Direct Link